ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE SERGIPE PARTICIPAM DA MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Com a participação de diversas escolas estaduais de Sergipe que se destacaram com projetos premiados, a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) foi um espaço de inovação e criatividade. Entre as instituições que participaram da competição estão o Centro de Excelência Atheneu Sergipense, localizado em Aracaju, o Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, situado em Canindé de São Francisco, o Colégio Estadual José Inácio de Farias e o Centro Educacional Almeida Santos, ambos em Monte Alegre de Sergipe. Todas as unidades escolares integram a rede estadual de ensino de Sergipe e, durante o evento, que ocorreu de 21 a 25 de outubro de 2024, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, apresentaram projetos que refletem a dedicação e o talento de alunos e professores.

O Centro de Excelência Atheneu Sergipense apresentou o projeto ‘Desenvolvimento de Aventais Térmicos Utilizando Polímeros Naturais como Fécula de Mandioca e Bagaço da Cana’. “Ver a dedicação deles, desde a pesquisa até a criação das peças, foi inspirador. Acho que o maior prêmio que recebemos foi o aprendizado que cada um teve ao longo desse processo. O reconhecimento na Mostratec foi a cereja do bolo, mas o que me deixa mais feliz é saber que plantamos uma semente de consciência ambiental e de criatividade nesses jovens. Isso prova que, quando damos espaço para que eles explorem suas ideias, eles podem criar algo realmente significativo e transformador”, afirmou a professora Darcylaine Martins, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense.

O Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto apresentou o projeto ‘Acendra – Purificação de Águas à Base de Biopolímeros Extraídos do Quiabo’ e o projeto ‘PalmLac – Integração da economia circular e segurança alimentar através do reaproveitamento sustentável do soro de leite para combater a subnutrição’. O projeto ‘PalmLac’ foi premiado em 1° lugar na categoria de História e Ciências Sociais e também ganhou o prêmio de Excelência Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, além de uma credencial para a Mostra Nacional de Ciência em Portugal. Já o projeto Acendra ficou em 3° lugar na categoria de Ciências Ambientais.

A professora Lark Soany Santos destacou a importância da Mostra Internacional para a escola. “A Mostratec é a maior feira de ciências da América Latina, e acontece no estado berço da iniciação científica no país. Possibilita-nos conhecer diversas nuances da ciência na educação básica brasileira. Vemos pesquisas muito avançadas aqui, e enxergamos possibilidades para poder melhorar as nossas, além de que a feira é uma possibilidade de entrar na faculdade, visto que as suas medalhas valem pontos para alguns vestibulares que usam como porta de entrada medalhas em feiras e olimpíadas”, pontuou.

“Os alunos dos projetos que participaram desta edição da feira mostraram que, quando o protagonismo impera, tudo pode acontecer. Nós, professores, estamos aqui apenas guiando a pesquisa, e eles têm se mostrado muito competentes em conduzi-las. Vemos a transformação do conhecimento popular em conhecimento científico dia a dia no nosso laboratório”, complementou a professora Lark Soany.

O estudante Lucas Nascimento, do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, reforçou a importância da Mostratec para a educação sergipana. “Para nós, foi importante não só pelo reconhecimento, mas também pelo aprendizado e pelas conexões que fizemos com outros estudantes e pesquisadores. Isso nos motiva a continuar explorando novas ideias e buscando soluções para problemas reais. Participar de um evento desse porte mostra que a educação pública tem muito a oferecer e que podemos ir longe quando temos apoio e incentivo”, reforçou.

O Colégio Estadual José Inácio de Farias e o Centro Educacional Almeida Santos também marcaram presença na Mostratec com o projeto ‘Scimental’, que se tornou o primeiro projeto de ensino fundamental a participar do evento, evidenciando o destaque da iniciação científica em Sergipe. A aluna Emanuelle Vitória, do Colégio Estadual José Inácio de Farias, destacou a experiência de participar da Mostratec. “Foi uma experiência incrível e enriquecedora. Foi um grande desafio, mas aprendemos muito durante todo o processo. Pude desenvolver minhas habilidades de pesquisa, comunicação e trabalho em equipe. O mais importante foi perceber que nosso projeto tem o potencial de trazer benefícios reais para a sociedade. Foi uma oportunidade única de representar nosso estado e mostrar o que podemos fazer”, afirmou.

Reconhecimento e Aprendizado

As participações na Mostratec não apenas resultaram em prêmios, mas também proporcionaram aos alunos uma rica experiência de aprendizado e troca de conhecimentos. Os professores que orientaram os projetos ressaltaram a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento de habilidades críticas nos estudantes.

De acordo com a professora Lark Soany, a participação de Sergipe, especialmente no alto sertão sergipano, é uma prova da força da educação pública. “Essa foi a terceira participação, e em todas estivemos no pódio: 2022 com um bronze; 2023 com uma prata, e agora em 2024 com mais um bronze, um ouro inédito, uma credencial internacional e o prêmio de Excelência em Pesquisa”, afirmou.

Com a presença na Mostratec, as escolas estaduais de Sergipe demonstram que a educação pública pode ser uma plataforma para a criatividade e o desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras.

Mostratec

A Mostratec é uma feira de ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No evento, jovens cientistas da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, apresentam projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Além da exposição de projetos, a Mostratec conta com eventos integrados, como o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (Siet), Robótica Educacional e atividades esportivas e culturais.

Foto Divulgação/Unidade escolar

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM