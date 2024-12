ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVEM EFETUAR CADASTRO ÚNICO VIA SIGAA NA UFS

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2025 será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, cujo resultado tem divulgação prevista para o dia 13 de janeiro. Todos os candidatos interessados em ingressar na UFS devem acompanhar o cronograma definido pelo Ministério da Educação (MEC).

Estudantes em situação de vulnerabilidade devem efetuar Cadastro Único via Sigaa

Prazo para declaração encerra dia 24 de janeiro

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe (Proest/UFS) informa a necessidade de adesão ao Cadastro Único do SIGAA a todos os estudantes em situação de vulnerabilidade matriculados em quaisquer cursos de graduação ofertados pela instituição.

Dessa forma, os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica – com parecer apto, inapto ou inexistente – devem, obrigatoriamente, após o preenchimento do cadastro único de 2025, declarar vulnerabilidade e anexar a documentação exigida.

Para declarar vulnerabilidade, o estudante deve acessar o www.sigaa.ufs.br e seguir os passos abaixo:

Sigaa > Portal do Discente > Bolsas > Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica > Declarar Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica

A partir deste ponto, o estudante deve:

Aceitar o termo “declaro-me vulnerável socioeconomicamente”; Adicionar todos os documentos comprobatórios.

O prazo para o cadastro é até o dia 24 de janeiro. Para outras informações, entrar em contato através do proest@academico.ufs.br

