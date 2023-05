Falcon empata em 1 a 1 com Retro e Sergipe perde por 3 a 1 na estreia da Série D, na Arena Batistão, em Aracaju

O sábado (06) foi de estreia para os representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), no Campeonato Brasileiro da Série D. Na edição de 2023, as equipes do Falcon e Sergipe estão disputando a competição.

Na Arena Batistão, em Aracaju, o time do Falcon recebeu a equipe do Retro. O time sergipano abriu o placar aos 47 minutos da etapa inicial. O gol foi do zagueiro Davi. E no início do segundo tempo, o atleta Renato empatou a partida. Final: Falcon 1×1 Retro.

Fora de casa, no município de Feira de Santana, a equipe do Sergipe perdeu para o Bahia de Feira. O time colorado abriu o placar com Birungueta, mas no primeiro tempo, o Bahia empatou e virou a partida. Os gols foram de Everton, Pedrão e Ronan. Final: Bahia de Feira 3×1 Sergipe.

O time colorado volta a campo no domingo (14/05) contra a Jacuipense, às 17 horas, a definir o local. A equipe do Falcon no sábado às 17h, vai até o Carneirão, em Alagoinhas, enfrentar o Atlético-BA, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no Grupo A4.

FSF – Foto: Emerson Pereira/Falcon