FALCON VENCE O CONFIANÇA NA 6ª RODADA DA COPA LOTESE GOVERNO; GUARANY E LAGARTO FICAM NO EMPATE

O sábado foi de definição das duas equipes classificadas do Grupo B, para as semifinais da Copa Lotese Governo do Estado. Nesta tarde (16), dois jogos movimentaram a competição, os confrontos foram válidos pela última rodada da primeira fase.

Na região do sertão, no município de Porto da Folha, Guarany e Lagarto terminou em empate sem gols. Com o resultado, a equipe do Lagarto avançou de fase.

E na arena Batistão, em Aracaju, Falcon e Confiança, também decidiram uma vaga nas semifinais. Em uma partida emocionante, o carcará levou a melhor e venceu por 2 a 1. Os gols do Falcon foram de Cleiton e Rogerinho. O atacante Tiquinho marcou o gol do Confiança. Com o resultado, a equipe do carcará avançou de fase.

Acompanhe a classificação da Copa Lotese Governo do Estado com os dois jogos realizados na 6ª rodada:

Grupo A

1) Sergipe 09 pontos

2) Itabaiana 08 pontos

3) Dorense 05 pontos

4) América de Propriá 03 pontos

Grupo B

1) Falcon 10 pontos

2) Lagarto 10 pontos

3) Confiança 09 pontos

4) Guarany 05 pontos

A competição terá sequência na próxima quarta-feira com uma partida válida pela 4ª rodada. E a primeira fase será finalizada no dia 27 deste mês. Confira os confrontos da Copa Lotese Governo do Estado:

4ª rodada

Quarta-feira (20/08)

19h – Sergipe x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

6ª rodada

Quarta-feira (27/08)

15h15 – Dorense x Sergipe, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores

15h15 – América de Propriá x Itabaiana, estádio Durval Feitosa, em Propriá

Com informações da FSF – Foto: Dandara Prado/ADC