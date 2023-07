Falcon vence o Sergipe por 3 a 1 na Arena Batistão em Aracaju, pela 12ª rodada da Série D do Brasiseirão

O Falcon venceu o Sergipe por 3 a 1 na tarde deste sábado (08), na Arena Batistão em Aracaju, pela 12ª rodada da Série D. Marcinho e Neto, duas vezes, balançaram as redes pelo Carcará. Os alvirrubros anotaram o com o estreante Téssio Cajá.

O Sergipe segue com 15 pontos e não perdeu posição por ter mais gols marcados que o Atlético de Alagoinhas. Os alvirrubros estão na terceira colocação do Grupo 4. Já o Falcon chegou aos 13 pontos, deixou a lanterna e é o sétimo colocado da chave.

Mesmo com o resultado negativo deste sábado, o Sergipe permanece na 3ª posição do Grupo A4, com 15 pontos. Por sua vez, o Falcon chegou aos 13 pontos, mas ainda ocupa o 7º lugar, fora do G4.

O Falcon volta a campo no próximo sábado, às 16h, diante do Atlético de Alagoinhas, na Arena Batistão. No dia seguinte, o Sergipe visita o Jacuipense, no Valfredão.

Foto: Falcon