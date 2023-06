Fapitec Sergipe anuncia vencedores do XI Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica

O Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), divulgou nesta sexta-feira (02), o resultado do XI Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica. A premiação objetiva reconhecer e incentivar pesquisas que contribuem para o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação em Sergipe.

“É com muita alegria que divulgamos o resultado final do Prêmio João Ribeiro. Um edital tradicional e que fomenta de forma significativa a pesquisa e o conhecimento técnico nas mais diversas áreas, como comunicação, ciências exatas, setor empresarial, entre outros”, pontua o presidente da Fapitec, Alex Garcez.

Os incentivos financeiros destinados aos contemplados na XI edição do Prêmio João Ribeiro são oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). As premiações variam de acordo com a categoria escolhida. Entre as categorias que concorreram ao prêmio estão Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador, Jovem Cientista, Profissionais de Comunicação e Empresa Inovadora.

Premiada na categoria Pesquisador Destaque, a doutora em Tecnologia Nuclear, Divanizia Souza, sente-se honrada por ter sido selecionada para o Prêmio João Ribeiro. “Esse prêmio é um reconhecimento significativo para os pesquisadores deste estado, que unidos a grupos de pesquisa, têm buscado a inovação científica e tecnológica, contribuindo para melhorias sociais”, destaca.

Outra premiada, a jornalista Juliana Almeida, que é mestre e doutora em Sociologia, pós-doutora em Educação e doutoranda em Filosofia, foi indicada na categoria Profissional de Comunicação, e lembra que essa é a terceira edição que é agraciada com o prêmio. “O prêmio faz com que possamos ser estimulados a produzir conteúdo com mais qualidade, mostrando aquilo que é feito em Sergipe nas diversas áreas da ciência. Além de ser fundamental para fomentar não só quem produz a ciência, mas também para quem divulga”, enaltece.

Para mais informações sobre o resultado final das propostas aprovadas na XI edição do Prêmio João Ribeiro, acesse https://fapitec.se.gov.br/editais-em-andamento/edital-fapitec-se-funtec-no-11-2022-xi-premio-joao-ribeiro-de-divulgacao-cientifica-e-inovacao-tecnologica/

Com informações e foto Fapitec/SE