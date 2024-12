FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL INICIA A VENDA DE INGRESSOS DO JOGO DO FLAMENGO E BOAVISTA EM ARACAJU

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou nesta sexta-feira (27), os detalhes da venda dos ingressos da partida entre Flamengo e Boavista pela rodada de abertura do Campeonato Carioca de 2025.

Todos os setores da arena Batistão serão no formato de “open bar”, onde o torcedor terá o direito de consumir livremente e gratuitamente todas as bebidas disponíveis no bar do local.

As vendas dos ingressos começaram no início da tarde desta sexta-feira (27). E neste primeiro momento as vendas estão acontecendo exclusivamente de forma on-line. A venda física será anunciada em breve. O público pode adquirir o ingresso através do site: IngressoSa.com. Será disponibilizado cinco ingressos por CPF.

Para o setor das cadeiras brancas, a meia solidária com um quilo de alimento não perecível, custa 250 reais. Neste setor estarão disponíveis a cerveja da marca Heineken, água mineral e refrigerante.

Nas cadeiras azuis e vermelhas a meia solidária com um quilo de alimento não perecível, custa 150 reais. Neste setor estarão disponíveis a cerveja da marca Amstel, água mineral e refrigerante.

Como o jogo terá o serviço de open bar, os tradicionais vendedores ambulantes da arena Batistão, irão comercializar diversos tipos de alimentos. As bebidas ficam por conta da organização do evento. O alimento não perecível do ingresso solidário será arrecadado no dia partida. Na apresentação do ingresso na entrada da praça esportiva, terá um local para doação do alimento.

A partida entre Flamengo e Boavista marca o início da temporada para as duas equipes. O duelo acontece no dia 12 de janeiro, às 16 horas, em Aracaju. A arena Batistão vai contar com uma estrutura especial para receber o público, garantindo conforto, segurança e acessibilidade a todos os torcedores.

Em menos de um ano será a segunda vez que o Clube de Regatas do Flamengo estará na capital sergipana. Em fevereiro de 2024, o Batistão recebeu o confronto entre Flamengo e Bangu, também pelo Campeonato Carioca, que lotou o estádio com um público de 15 mil torcedores.

FSF – Foto: Arthuro Paganini/Governo do Estado de Sergipe