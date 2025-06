FEIRA NOVA SE TORNARÁ SEDE ADMINISTRATIVA DE SERGIPE POR UM DIA COM PASSAGEM DO PROGRAMA ‘SERGIPE É AQUI’ NESTA SEXTA-FEIRA, 6

Informe publicitário

Com mais de 220 mil atendimentos já realizados pelo programa, chega a vez da população de Feira Nova ser beneficiada com o leque de serviços do Governo de Sergipe

O programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’ chega, nesta sexta-feira, 6, ao município de Feira Nova, conhecido por sua economia de base agropecuária, para ofertar mais de 160 serviços gratuitos à população da região. Em sua 49ª edição, o programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec), tem aproximado os cidadãos da administração estadual, proporcionando atendimentos humanizados e a oportunidade de conhecer as ações e investimentos realizados em cada cidade contemplada.

Localizado a aproximadamente 104 quilômetros da capital Aracaju, na região do Médio Sertão, o município de Feira Nova possui pouco mais de 6 mil habitantes e será beneficiado com um leque de serviços. Dentre os atendimentos ofertados, estarão a emissão de documentos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), CPF, primeira e segunda via da CNH, carteira de trabalho e ID Jovem; orientações jurídicas; exames médicos, por meio das carretas do Homem e da Mulher; testes de DNA; renovação de vacinação, além de serviços voltados a castração de felinos, cidadania, empreendedorismo e educação.

Durante todo o dia, os atendimentos estarão concentrados no Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Maria Montessori. A 49ª edição do programa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe em estar mais próximo dos sergipanos, ouvindo suas demandas e levando ações concretas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.