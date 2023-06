Flash da Orla – Mitidieri disse que “onde outro veem festas, eu vejo novas oportunidade de emprego e renda”

O governador Fábio Mitidieri (foto) disse, neste sábado (17), que “onde outros veem festas, eu vejo novas oportunidades de emprego e renda. Neste ano, as expectativas foram superadas e o setor comercial já confirma que Sergipe respira os festejos juninos e os frutos da oxigenação da nossa economia estão indo até para fora do estado!

– Fiquei muito feliz em assistir na reportagem que o nome da terra do Cacique Serigy é sinônimo de prosperidade e que o trabalho do Governo Sergipe de fomentar a indústria do turismo e lazer está garantindo um futuro cada dia melhor para o povo! O clima contagiante da melhor época do ano se espalhou nos quatro cantos do nosso estado e no Arraiá do Povo não foi diferente. Gente feliz em um local confortável, seguro e repleto de atrações incríveis!