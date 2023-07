Flash de Brasília: Fábio Mitidieri considera viagem importante para destravar pautas e desenvolvimento de Sergipe

Por Diógenes Brayner

O governador Fábio Mitidieri (PSD) está muito otimista com o bom entrosamento entre o seu Governo e o Palácio do Planalto, o que favorece às reivindicações de Sergipe e promove o seu desenvolvimento econômico e social.

Mitidieri tem trabalhado intensamente para realização de obras que ainda não foram concluídas e que, de alguma forma, prejudicam Sergipe, inclusive o Nordeste, e que tem sido alvo de críticas insistentes tanto de quem circula pela rodovia, quanto por empresas e comércio da região.

É o caso da BR-101, que liga praticamente todo o Brasil, mas que esbarra na região em Sergipe, tanto em uma pequena parte da região Norte, quanto na fronteira com a Bahia, provocando a interrupção de 67 km, que impacta o transito intenso em toda a região. Para dados completos: (Na BR-101/Norte tem 25km em construção e na BR-101/Sul são 52km inacabados)

Nesta sexta-feira (21) pela manhã, o governador Fábio Mitidieri deu uma das melhores notícias para o Estado: “Temos uma excelente relação com o Governo Federal e essas obras – duplicação da BR-101 e Canal da Xingó – são compromissos do presidente Lula com Sergipe”.

Fábio Mitidieri insistiu que essa semana foi importante para Sergipe em Brasília: “Trouxemos recursos para reforma, ampliação e construção de presídios. Destravamos pautas no MDA, no MAPA e no Planejamento, e assinamos o empréstimos dos 300 milhões”.