Flash Político – habilidade em transitar com fluidez entre diversos Ministérios tem sido fundamental para Sergipe

Por Diógenes Brayner

A liderança do governador Fábio Mitidieri e sua habilidade em transitar com fluidez entre os diversos Ministérios tem sido fundamental para o progresso e conquistas para o povo sergipano. Para ele, o alinhamento estratégico e a cooperação efetiva entre as esferas de poder resultaram em uma parceria profícua, que coloca Sergipe no centro dos avanços econômicos e sociais do país.

“O diálogo é uma marca do governo Lula e eu sempre prezei e defendi esse comportamento. Estamos em constante debate com os ministros, recebendo em nosso estado, discutindo projetos. O PAC será um marco no desenvolvimento de Sergipe e do País, são obras estruturantes, que abrem perspectivas de investimento e geram emprego imediato”, disse Fábio, comemorando o anúncio desses investimentos substanciais. São 136 bilhões para Sergipe.

As obras abrangem uma gama diversificada de setores cruciais para o progresso do estado. Dentre os projetos em destaque, destacam-se a tão aguardada duplicação da BR-101 – Sul e Norte, que promete melhorar significativamente a infraestrutura viária e o escoamento de produção.

A duplicação da BR-235, ligando Aracaju a Itabaiana, também promete impulsionar a conectividade regional, enquanto o ambicioso gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas fortalece o suprimento de energia no estado. Além disso, a inclusão de moradias no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” reflete o compromisso em assegurar condições dignas para a população.