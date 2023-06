Fora de casa, o Sergipe venceu neste sábado o Cruzeiro-AL por 3 a 0. Na próxima rodada, o Sergipe recebe o Retrô/PE

Fora de casa, o Sergipe venceu neste sábado (03), o Cruzeiro-AL por 3 a 0, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), e assumiu a liderança do Grupo 4. O Gipão dominou o primeiro tempo e fez 2 a 0 antes dos 20 minutos de jogo.

Os gols do Sergipe foram marcados pelo atacante Pedro Henrique, aos 02 minutos, e o lateral-direito Augusto Potiguar, aos 09 minutos, ambos no primeiro tempo, e Wescley, aos 42 minutos do segundo tempo.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro anulou outros dois gols do time sergipano, sob a alegação que os atacantes estavam impedidos.

Na próxima rodada, o Sergipe recebe o Retrô/PE na Arena Batistão, em Aracaju (SE), na quarta-feira (07), às 20h.

Já o Cruzeiro enfrentará o Jacuipense. Esse jogo está marcado para às 19 horas da próxima quinta-feira (8), no Estádio Valdredão, em Riachão do Jacuípe (BA).

Fotos Club Sportivo Sergipe