FSF DIVULGA PARTIDAS DAS RODADAS INICIAIS DO SERGIPÃO 2025; DATAS DA 3ª ATÉ A 9 ª RODADA AINDA SERÃO DEFINIDAS

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou na última terça-feira (26), a tabela do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025. Foram publicados pela entidade os confrontos da 1ª e 2ª rodadas do estadual.

A FSF aguarda as divulgações das tabelas com datas, horários e locais das competições nacionais para definir as datas da 3ª até a 9 ª rodada da primeira fase do Sergipão. A abertura da competição será no dia 11 de janeiro com três partidas. E no dia seguinte a rodada inicial será finalizada com o duelo entre os campeões da última temporada.

O Confiança que conquistou a Série A1, enfrenta o Guarany, campeão da Série A2 deste ano. O duelo será na arena Batistão em Aracaju. Acompanhe os confortos iniciais do Sergipão 2025:

1ª rodada

Sábado (11/01)

15h30 – Dorense x Falcon, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Sra das Dores

16h – Sergipe x Barra, arena Batistão, em Aracaju

18h – Lagarto x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Aracaju

Domingo (12/01)

16h – Confiança x Guarany, arena Batistão, em Aracaju

17h – Itabaiana x Carmópolis, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

2ª rodada

Terça-feira (14/01)

América x Dorense, a definir horário e local

Barra x Lagarto, a definir horário e local

Quarta-feira (15/01)

Carmópolis x Sergipe, a definir horário e local

Guarany x Itabaiana, a definir horário e local

20h – Falcon x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

Sergipão 2025

O campeonato será dividido em quatro fases (1ª fase, eliminatórias, semifinais e final). Na fase inicial todos os 10 clubes se enfrentam em partidas únicas, totalizando 9 jogos. O time com a melhor colocação avança diretamente para a semifinal e assegura uma vaga na Copa do Brasil. Os dois últimos colocados serão rebaixados.

Na fase seguinte os clubes jogam em partidas eliminatórias no formato de mata-mata, apenas com jogos de ida. Os confortos já estão estabelecidos:

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

O vencedor de cada mata-mata, avança para as semifinais.

Os três clubes classificados se juntam ao primeiro colocado da 1ª fase. Nas semifinais serão duas partidas no sistema de ida e volta.

A fase final também será no formato de ida e volta. E o vencedor conquista o título do Sergipão. Além da vaga no Brasileiro da Série D, e na Copa do Brasil de 2026.

Fonte FSF