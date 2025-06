GOVERNADOR ACOMPANHA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO DO HUSE E RESSALTA MELHORIAS NA SAÚDE EM SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri acompanhou, nesta segunda-feira, 2, o início do funcionamento do primeiro dos três tomógrafos adquiridos pelo Governo do Estado para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Os novos aparelhos são resultado de um investimento por parte do Governo do Estado de R$ 7.590.000, sendo R$ 2,530.000 por aparelho, que inclui a aquisição e instalação das máquinas, utilizadas para modernizar o parque tecnológico do Huse.

A expectativa é que os outros dois aparelhos sejam entregues nos próximos meses de junho e julho, respectivamente. “Desta forma, poderemos ofertar à população sergipana o que tem de melhor na saúde pública. Esse tomógrafo é o mais moderno no Brasil, em qualquer hospital privado você não encontra nada melhor do que isso. Tal aquisição mostra que o Estado está preocupado em ofertar o que há de mais moderno à disposição da população”, afirma o governador.

Além das máquinas, o governador visitou o setor de hemodinâmica do Huse, que tem previsão de entrega já nos próximos dias. “Passamos na nova hemodinâmica, serviço que Sergipe nunca teve de forma própria, e visitamos as instalações. Devemos entregar agora no dia 10 de junho. Éramos um dos poucos estados que ainda não tinham esta ala específica e, agora, contaremos com esse espaço destinado a atender pacientes de alta complexidade, melhorando os serviços do hospital”, acrescenta.

A chegada dos tomógrafos faz parte de um amplo investimento da gestão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para fortalecer a rede estadual. O investimento geral é de R$ 40.110.000, totalizando ainda os R$ 32.520.000 utilizados para a compra de três aparelhos de ressonância magnética, que serão instalados no Huse, no Hospital Regional de Itabaiana e no Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi). O Huse, especificamente, exerce um papel fundamental em tomografias: apenas de janeiro a abril de 2025 foram 10.300 exames realizados, uma média de pouco mais de 2.500 por mês.

O superintendente do Huse, Roberto Gurgel, exaltou o trabalho em parceria com a gestão estadual e a importância dos novos aparelhos. “Isso representa uma significativa melhoria de qualidade. Não só da imagem em si porque isso dará segurança aos médicos na tomada de decisão, mas, também, pela agilidade na qual as pessoas vão ser atendidas. A gente vai ter um laudo em tempo real, fazendo com que a pessoa tenha a sua decisão tomada, diminuindo o tempo de internação hospitalar. Isso é uma grandeza para o hospital e para a sociedade. O primeiro dos aparelhos já está em fase final de instalação, para já começar a funcionar. Apenas ele desafoga completamente o pronto-socorro, e os aparelhos devem atender 100% da demanda. O Governo do Estado está de parabéns por essa iniciativa”, ressalta.

Importância do Huse

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho é considerado referência no atendimento voltado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade realiza, mensalmente, mais de 6.500 atendimentos de urgência e emergência, garantindo assistência de média e alta complexidade em diversas especialidades. De forma geral, em 2024, foram mais de 445 mil atendimentos em toda a unidade hospitalar, incluindo a assistência no Ambulatório de Retorno; enquanto de janeiro a abril de 2025, foram 27.166 atendimentos no Pronto-Socorro.

Ciente desta importância, o Governo do Estado tem promovido diversos avanços no Huse. Apenas em 2025, já foram realizadas a revitalização do Centro Cirúrgico, reestruturação do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) e entrega do novo serviço de Hemodinâmica. Além disso, a gestão investiu na renovação de 100% das macas do Pronto-Socorro do Huse, e no recebimento de mais de 1.000 itens entre poltronas, macas de transporte, cadeiras de repouso, cadeiras de rodas e camas hospitalares.

Outros espaços também já foram revitalizados como as enfermarias, a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), e a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Huse, com a reforma dos leitos de repouso e observação. Também foi realizada a ampliação de consultório e reforma da quimioterapia infantil, e adequação dos banheiros em toda a unidade.

“Esse é um momento importante, pois o governador presenciou, in loco, as melhorias pelas quais passou o nosso Hospital de Urgência, o maior da nossa rede hospitalar. Além disso, ele visitou o local onde funciona o novo tomógrafo, e as instalações da nossa futura Hemodinâmica. E para este ano, devemos receber um equipamento de ressonância que será o primeiro do Estado, com finalidade específica e prestação de serviço para o SUS. Tudo isso irá modernizar o nosso aparato, dar mais celeridade e precisão aos diagnósticos, e melhorar o atendimento”, pontua o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Foto: Arthur Soares