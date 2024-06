GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI AUTORIZA A CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA ESTADUAL NA ZONA NORTE DE ARACAJU

Investimento de R$ 16,6 milhões contemplará unidade escolar de ensino integral com 23 salas, quadra e vestiário

Com o compromisso de fortalecer a educação sergipana, o governador Fábio Mitidieri assinou ordem de serviço para a construção de uma nova escola no bairro Dom Luciano, zona norte de Aracaju. A autorização foi realizada nesta terça-feira, 25, durante a entrega da nova quadra de esportes e da reforma do Colégio Estadual Olavo Bilac, localizado no bairro Santos Dumont, na capital.

O projeto para a construção de uma nova escola de ensino integral no bairro Dom Luciano, localizada na avenida General Euclides Figueiredo, ao lado do bairro Japãozinho, inclui a construção de 23 salas de aula e uma quadra de esportes com vestiário, e terá investimento total de R$ 16.681.851,97.

Na ocasião, Fábio Mitidieri falou sobre a importância do novo equipamento de ensino, destacando que essa é uma iniciativa significativa do Governo do Estado, visando proporcionar uma educação de qualidade aos alunos. “Nós vamos entregar uma escola nova, moderna, com tudo que tem de melhor, para fazer uma educação que dê as melhores condições para os alunos. É uma escola para mais de mil alunos que estamos construindo do zero. Será mais um Centro de Excelência, visando a expansão do ensino integral”, disse o governador, que visitou o canteiro de obras da nova escola.

Investimentos na Educação

Desde o início da atual gestão, o governo entregou 46 obras focadas na modernização, ampliação e construção de unidades escolares, quadras e ginásios poliesportivos, com um total de R$ 100.648.246,97 investidos. Em 2024, foram entregues 16 obras, incluindo a quadra do Colégio Estadual Olavo Bilac, com o objetivo de otimizar o funcionamento da rede pública estadual de ensino. Além das melhorias nas infraestruturas físicas, o governo também investiu na climatização de salas de aula, laboratórios e demais ambientes escolares, com um orçamento de mais de R$ 55 milhões. Até o momento, mais de 100 escolas foram climatizadas, e 116 unidades estão na lista para receber os aparelhos de ar-condicionado.

O governador Fábio Mitidieri destacou a importância da infraestrutura para a melhoria da qualidade da educação, beneficiando diretamente a comunidade escolar e contribuindo para o desenvolvimento educacional de Sergipe.

“Educação tem que ser prioridade de todo governo que pensa grande e, por isso mesmo, estamos entregando a 46ª obra na Educação. Hoje, além da quadra poliesportiva, nós também fizemos uma reforma na escola. A escola está toda ampliada, um investimento de R$ 1,6 milhão para que pudéssemos dar mais conforto aos alunos. Que bom que estamos começando a semana entregando obras na educação. Fiz questão de visitar as salas, ver os laboratórios, conversar com as merendeiras, ver como está a qualidade da alimentação, graças a Deus tudo bem, sob controle, para que possamos ter uma escola que dê todas as condições para ter o melhor ensino possível”, ressaltou.

O Colégio Estadual Olavo Bilac, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Aracaju, passou por uma completa reestruturação. O novo equipamento pedagógico e de lazer incluiu a construção de uma quadra poliesportiva coberta, equipada com vestiários e arquibancada, que recebeu um investimento de R$ 1.634.977,32.

De acordo com o secretário da Seduc, Zezinho Sobral, com as obras, o governo de Sergipe reforça seu compromisso com a educação, buscando garantir um futuro mais promissor para a juventude sergipana, investindo na modernização e ampliação das unidades de ensino em todo o estado.

“Mais uma quadra com vestiário e arquibancada, com toda a escola reformada, mobiliário novo e a infraestrutura da escola revisada. Não é simplesmente um equipamento, é um equipamento acoplado a uma estrutura importante onde a escola sofre intervenção para que possa prestar o melhor serviço. Observamos a qualidade da infraestrutura, a prioridade aqui é o aluno. Temos programas que estão interagindo aqui, além disso, essa escola tem uma vocação de formação de cursos profissionais, de parcerias com o Sistema S, tanto na área de computação quanto na área de elétrica, enfim, é uma escola que é importantíssima para a nossa capital”, pontuou o secretário.

As obras também abrangeram intervenções estruturais significativas devido ao declive do terreno, exigindo um complexo sistema de drenagem e terraplanagem. Além disso, a quadra recebeu refletores em LED de 200W, construção do sistema de águas pluviais, instalação de guarda-corpo e acessibilidade, bem como equipamentos esportivos para diversas modalidades. Paralelo à construção da quadra, foram realizadas manutenções nos acessos, salas, laboratórios, pintura geral, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, totalizando R$ 70 mil em investimentos.

Necessidade atendida

O diretor do Colégio Estadual Olavo Bilac, José César da Silva Bancilon, destacou que as melhorias empreendidas vão favorecer a comunidade escolar. “Este é um momento ímpar, a escola merece, o alunado merece, e a gente fica muito grato. Vai incentivar ainda mais o aprendizado. Com certeza, não tenho dúvida, essas práticas esportivas vão proporcionar não só o aprendizado e o conhecimento, mas também a interação e a socialização”, afirmou.

Atualmente, a instituição possui 1.239 alunos matriculados e conta com ofertas das modalidades de ensino do Fundamental Maior, Ensino Médio Regular, turmas do Novo Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental e Ensino Médio (EJAEF e EJAEM). Nos turnos da noite, há uma parceria com o Sistema S na oferta de turmas de Informática.

A aluna Ana Heloísa Ávila dos Santos, 14 anos, 9º ano, explicou que tanto a quadra quanto a reforma do colégio eram anseios antigos da comunidade escolar. “Estou muito feliz com essa entrega. É muito bom, porque na quadra, por exemplo, faltava muita coisa. Faltava vestiário, arquibancada e agora contamos com uma melhor estrutura para desenvolver nossas atividades. Tínhamos uma expectativa muito grande, que agora se concretizou. Vai ser muito importante também para os nossos estudos”, apontou.

Foto: Artur Soares