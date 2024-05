GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ENTREGA MAIS DUAS OBRAS PARA A EDUCAÇÃO; SÃO 43 EM UM ANO E QUATRO MESES

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta sexta-feira, 10, na região do agreste sergipano, as reformas das quadras de esportes e vestiários do Colégio Estadual Martinho Garcez, no município de Frei Paulo, e do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professora Anita Passos de Oliveira, em Pinhão.

Com as inaugurações, sobe para 43 o número de obras que o Governo de Sergipe entregou para a Educação em um ano e quatro meses de administração. A Martinho Garcez já está com projeto para ampliação da escola e a ordem de serviço para climatização do Anita Passos, com previsão de entrega para agosto, foi dada também nesta sexta-feira, com um investimento de R$ 400 mil.

“A Martinho Garcez, de Frei Paulo, é a nossa 42ª obra na Educação. Mais uma quadra que entregamos, o que mostra nosso compromisso com o ensino. Afinal, esporte e educação conversam perfeitamente. A Martinho já é uma escola climatizada, mas já tem projeto também para a ampliação do prédio. A 43ª obra na Educação entregamos em Pinhão. Mais um ginásio de esportes com vestiário, como a gente sempre serve, em nosso padrão de qualidade. Assim como na Martinho Garcez, o Anita Passos também teve manutenção na escola. Com a ordem de serviço que demos hoje de climatização do Anita Passos, chegamos a 91 escolas climatizadas. Nossa expectativa é passar das 100 ainda este mês”, contabilizou o governador.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, trata-se do maior esforço concentrado em melhoria da qualidade dos espaços físicos das escolas, já realizado no estado de Sergipe. Não só pelas 43 obras, mas principalmente pelo tamanho, qualidade, investimentos e processos de climatização. “Em todas as escolas que fazemos intervenções, como essas em Frei Paulo e Pinhão, há um investimento elevado. A quadra não vem sozinha. Ela tem os vestiários e uma pequena reforma é feita no prédio da escola também. Ou seja, são 43 obras de volume. São obras grandes que o Governo do Estado entregou em 15 meses de gestão, por meio da Secretaria da Educação”, declarou.

Os trabalhos de climatização estão dentro do ‘Sente o Clima’, programa do Governo do Estado para a climatização nas escolas. A meta é atingir os 100%, ou seja, climatizar as 319 unidades da rede estadual de ensino.

Frei Paulo

A reforma da quadra de esportes e vestiários do Colégio Estadual Martinho Garcez, de Frei Paulo, é a 42ª obra da Educação, entre 2023 e abril de 2024, e o investimento foi de R$ 1.544.267.54.

“Estou há três semanas compondo a gestão e já recebi esse presente do Governo do Estado. É um instrumento importantíssimo, uma quadra acompanhada também dos vestiários. Temos medalhistas tanto na área de badminton quanto no judô. Além disso, a quadra também vai nos ajudar nas ações pedagógicas planejadas”, reconheceu a diretora da Martinho Garcez, Adriana Barbosa.

A escola tem atualmente 538 alunos matriculados, conta com 29 professores e vai do ensino fundamental ao novo ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Ejaem) à noite. A unidade passou por reestruturação para receber uma moderna quadra com estrutura pré-moldada de concreto armado. No espaço foram feitas cobertura com telha em aço galvalume, execução de calha de alumínio com condutores para águas pluviais, instalação de rede de proteção de nylon, construção de mureta, instalação de alambrado com tela de arame galvanizado e revestido de PVC e pavimentação de alta resistência.

A nova quadra conta com acessibilidade, pintura e demarcação específica para modalidades esportivas, instalações elétricas e refletores em LED de 200 watts, fornecimento e instalação de equipamentos esportivos (traves de futsal, basquete e vôlei).

Os alunos também foram contemplados com a construção de vestiários masculinos, femininos, além de vestiários com acessibilidade para pessoas com deficiência, uma grande arquibancada coberta e pintura geral. Também foram realizados serviços de manutenção no colégio, a exemplo de melhorias nas instalações elétricas, hidrossanitárias e pintura. Todas as oito salas de aula estão climatizadas com um aparelho de 36 mil BTUs por sala.

Pinhão

A quadra de esportes e vestiários do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professora Anita Passos de Oliveira, no município de Pinhão, também foram reformados. Esta é a 43ª obra da educação e teve o investimento de R$ 1.172.395,80. O Centro é uma unidade escolar em ensino integral e atualmente conta com 404 alunos matriculados.

“Esta obra é um divisor de águas. Já fui aluna daqui, e quando saí a quadra estava deteriorada. São mais de 30 anos que a comunidade vem sonhando com este dia. A quadra não é só para atividade física, ela contemplará também todos os eventos da comunidade”, revelou a diretora Vânia Silva.

A escola ganhou nova quadra com estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado e cobertura com telha em aço galvalume, calha de alumínio com condutores para águas pluviais, instalação de rede de proteção de nylon, construção de mureta, alambrado com tela de arame galvanizado e revestido de PVC, pavimentação de alta resistência.

A área externa conta com quiosques cobertos e acesso para os vestiários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência. A quadra foi construída para atender a todos os públicos com acessibilidade, pintura e demarcação específica para modalidades esportivas, instalações elétricas e refletores em LED de 200 watts, fornecimento e instalação de equipamentos esportivos (traves de futsal, basquete e vôlei).

O Anita Passos também ganhou serviços de reforma da cozinha, revisão da parte elétrica e hidrossanitária, pintura, reforma do telhado, frutos de investimentos da ordem de R$ 65 mil. Além disso, a unidade é uma das escolas estaduais que integra o processo de climatização do Governo de Sergipe.

Também foi assinada nesta sexta ordem de serviço para o processo de ampliação da carga elétrica para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professora Anita Passos.

