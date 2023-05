Governo anuncia convocação de 60 aprovados em concurso e mais dez excedentes para agente escrivão

O Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública anunciaram a convocação de 60 aprovados e mais dez excedentes para os cargos de Agente e Escrivão da Polícia Civil. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 8, pelas redes sociais do governador Fábio Mitidieri.

O chamado visa o fortalecimento da segurança pública no estado. Foram convocados 58 agentes de polícia, que vão atuar servindo à população, e 12 escrivães de polícia. O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, comentou que o curso de formação, em virtude de todo o processo administrativo, deve começar no próximo mês.

“Existem os trâmites legais do concurso, então provavelmente saia alguma publicação amanhã ou quarta-feira. Daí, há um prazo de 30 dias para conclusão de exames médicos e entrega de documentação. Feita esta parte, é realizada uma aula inaugural, onde se dará o efetivo exercício do cargo”, explicou o delegado.

O delegado-geral falou também sobre a importância da chegada dos novos agentes. ” A população nos procura quando ela necessita. Nós somos um dos últimos recursos que o cidadão tem para buscar o reparo do seu direito ou a preservação da vida, da integridade física, então é muito importante melhorarmos o atendimento no interior”, ressaltou.

Já para o governador Fábio Mitidieri, a convocação veio num momento certo. ” Uma excelente notícia, a gente já havia sido cobrado, as pessoas perguntando quando é que ia sair, eu dizia ‘calma, tudo no seu tempo’ e agora chegou o dia. Portanto, está aqui, 60 aprovados e 10 excedentes, 70 totalizando, sendo chamados a partir de hoje”, pontuou.

Além do governador, estiveram presentes no anúncio o secretário de segurança pública, João Eloy, o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, o secretário de governo, Cristiano Barreto, a secretária de justiça Viviane Pessoa, a secretária de política para as mulheres, Danielle Garcia, e a secretária de Estado da administração, Lucivanda Rodrigues.