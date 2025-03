GOVERNO DE SERGIPE ABRE UM EDITAL PARA ADMISSÃO DE SEIS MIL ESTUDANTES MONITORES NA REDE PÚBLICA ESTADUAL

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) torna público edital que disponibiliza o preenchimento de seis mil vagas para estudantes monitores que irão realizar atividades de desempenho escolar, busca ativa e transporte escolar. As vagas são destinadas a alunos matriculados na rede estadual de ensino de todas as dez diretorias regionais de educação (DREs), onde esses estudantes deverão cumprir carga horária total de 20 horas semanais.

No período de 11 a 18 de março, haverá seleção para as vagas, que serão preenchidas a partir da análise de currículos e entrevistas com os alunos inscritos para participar do programa. Conforme o item 1.4 do edital, caberá a cada instituição de ensino realizar todo o processo de seleção para o preenchimento das vagas. São 4.500 vagas para ocupar a monitoria em Desempenho Escolar e 1.500 para Busca Ativa e Transporte Escolar, distribuídas em todas as dez DREs.

Requisitos

Os requisitos para ocupar as demais funções são: ter idade igual ou superior a 18 anos (para monitores de busca ativa e transporte escolar); não ser bolsista em outro programa estadual; ter disponibilidade de 20 horas semanais para as destinadas atividades; apresentar média igual ou superior a 6,0 e participação superior a 75%; possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir título de eleitor (caso o estudante tenha idade igual ou superior a 18 anos).

Para os estudantes que tenham interesse no eixo ‘Desempenho Escolar’, é preciso estar matriculado em uma escola da rede pública estadual no 9° ano do Ensino Fundamental ou da 1ª à 3ª série do Ensino Médio ou modalidade correspondente, além de não poderem ter nenhum vínculo empregatício ou de estágio.

Os critérios de admissão serão o desempenho escolar e a entrevista, como consta no anexo III do edital n° 12/2025/GS/SEDUC. Em caso de empate, os examinadores irão considerar a participação em projetos, estágios, olimpíadas científicas e do conhecimento, programas promovidos pelo Congresso Nacional, Defensoria Pública, Ministério Público e Intercâmbio, média final do ano/série anterior. Caso persista o empate, será avaliada a idade superior dos participantes.

Resultado

O resultado provisório estará disponível no site da Seed no dia 26 de março. Os alunos poderão solicitar recurso no dia 27 e o resultado final estará disponível no dia 31 de março, conforme consta no cronograma do edital.

O estudante aprovado no programa precisará entregar na escola no dia 1° de abril a documentação que consta no item 5.4 do edital para efetivar o Termo de Concessão da Bolsa. O estudante monitor receberá mensalmente uma bolsa auxílio no valor de R$ 439,00 durante a sua participação no programa. A ação busca diminuir a evasão escolar e impulsionar a potencialização no desempenho do estudante da rede pública estadual de ensino.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Seduc, Eliane Passos, destaca que essa é a grande oportunidade para os estudantes interessados na monitoria de desempenho e busca ativa escolar, e que essa iniciativa desempenha um papel importante no processo educacional. “Esse é um momento em que os estudantes assumem um protagonismo que contribui para o desenvolvimento pessoal e no desempenho das ações na escola. Nós vamos incentivar nossos estudantes monitores para que eles sempre sejam de fato protagonistas”, destacou.

Foto: Maria Odília