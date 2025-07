GOVERNO DE SERGIPE ACOMPANHA A ABERTURA DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS DO HOSPITAL DE AMOR, EM LAGARTO

O início oficial das atividades em oncologia do Hospital de Amor, em Lagarto, foi acompanhado pelo vice-governador Zezinho Sobral, que representou o governador Fábio Mitidieri na ocasião. Juntamente com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele realizou visita à unidade de saúde, que, nesta sexta-feira, 18, tornou-se o novo polo de saúde oncológica de Sergipe. São mais de 20 serviços especializados para o diagnóstico e tratamento do câncer para Lagarto e região. A presença do ministro Padilha também faz parte das ações do ‘Agora Tem Especialistas’, iniciativa que pretende fortalecer o atendimento oncológico no Brasil.

A importância dessa unidade hospitalar foi destacada pelo vice-governador. “Visitamos toda estrutura do Hospital de Amor, que já iniciou o atendimento na parte de ambulatório, de exames, já realiza procedimentos de quimioterapia. Constatamos que mais obras de ampliação do hospital estão em pleno andamento e terão mais leitos de internamento, salas de cirurgias, tudo isso para ampliar a capacidade de atendimento. Tenho certeza que essa unidade será referência de Sergipe e toda região Nordeste. São equipamentos importantes que complementam nossa rede”, ressaltou.

Zezinho acrescentou que Lagarto é uma cidade referência, visto que possui a Universidade Federal de Sergipe e o Hospital Universitário, que já foi hospital regional do Governo do Estado e foi federalizado. “Hoje o município ganha mais uma estrutura, que é o Hospital de Amor, com visão mais regionalizada, com tratamentos que beneficiarão os sergipanos e pessoas de estados vizinhos”, destacou.

O vice-governador Zezinho Sobral acompanhou a visita ao lado do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri. Além do ministro Alexandre Padilha, todos foram recepcionados pelo presidente do Hospital do Amor, Henrique Prata. Estiveram presentes o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, a superintendente do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), Sandra Aiache Menta, autoridades locais, estaduais e federais.

Reforço ao sistema de saúde

Para o secretário Cláudio Mitidieri, essa é mais uma entrega importante para a saúde dos sergipanos. “Estamos aqui em Lagarto com mais uma entrega significativa para o sistema de saúde de Sergipe. O Hospital de Amor de Lagarto passará a compor a nossa rede de atenção oncológica. Em 2026, Sergipe passará a contar com mais duas unidades hospitalares com destinação específica no cuidado aos pacientes oncológicos: o Hospital do Câncer Governador Marcelo Déda Chagas e o Hospital de Amor, aqui de Lagarto”, pontua Cláudio Mitidieri, secretário de Estado da Saúde.

Todos os atendimentos no Hospital de Amor serão realizados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os serviços já disponibilizados nesta primeira etapa no Hospital de Amor estão quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, beneficiando pacientes de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco.

O hospital será administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, em parceria com o Ministério da Saúde, Governo de Sergipe e a Fundação Pio XII, instituição mantenedora que administra centros oncológicos na cidade de Barretos (SP).

“Iniciamos o dia no Hospital do Câncer, em Aracaju, unidade com uma grande estrutura que ampliará serviços de atendimento especializado com humanização e alta qualidade. É uma grande alegria ver que Sergipe prioriza a saúde pública e o tratamento oncológico. Aqui em Lagarto, o Governo Federal aportou mais de R$ 153 milhões no Hospital de Amor, com apoio das emendas de bancada de Sergipe. Ele vai atender mais de 150 municípios, reforçando a assistência oncológica em Lagarto, em Sergipe e no Nordeste”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.

O Ministério da Saúde também prevê o custeio de bolsas de formação para profissionais que atuarão na unidade, com foco na ampliação da qualificação e fixação de mão de obra especializada no interior.

Reconhecido como uma das maiores instituições oncológicas da América Latina, o Hospital de Amor foi fundado em 1962, em Barretos, e é reconhecido nacionalmente pela excelência técnica, atendimento humanizado e estrutura de ponta. A chegada da unidade a Lagarto representa o início de uma nova era para a saúde pública do município e de todo o centro-sul sergipano.

Ascom ASN