GOVERNO DE SERGIPE AGUARDA CERCA DE 87 MIL ALUNOS NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), da Secretaria de Estado da Educação (Seed), está preparado para a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), que terá início na próxima segunda-feira, 10, e segue até o dia 28 de novembro. A avaliação estadual sucederá a participação dos alunos da rede pública estadual de ensino nas provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que aconteceu entre os dias 20 e 31 de outubro.

Neste ano, são esperados 87 mil estudantes das redes públicas estadual e municipais, envolvendo mais de 950 escolas sergipanas. “As escolas estão desenvolvendo diversas ações de mobilização e de conscientização junto aos alunos e a toda a comunidade escolar sobre a importância de participarem desse processo avaliativo para a melhoria da qualidade da educação pública ofertada em Sergipe”, afirma o chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional, Alexandre Guimarães, sobre as expectativas para a avaliação.

O Saese foi criado em 2019 e tem como objetivo realizar anualmente avaliações para estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, verificando o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação também coleta informações adicionais de gestores, professores, estudantes e familiares.

A avaliação produz indicadores educacionais que avaliam a qualidade da educação e aprimoram as políticas públicas de educação por meio de dados e evidências. Ao oferecer um cenário real da educação ofertada, esse diagnóstico viabiliza aos profissionais da educação e gestores a criação de estratégias de melhorias e de intensificação dos processos de ensino e aprendizagem.

Para a realização da avaliação, são aplicados de forma censitária testes de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática a todos os alunos dos 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, além da aplicação de questionários contextuais destinados a estudantes, professores e diretores escolares, com o objetivo de conhecer melhor a realidade de cada escola.

Foto: Arquivo Seed