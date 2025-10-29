GOVERNO DE SERGIPE AMPLIA A OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES PREVENTIVOS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu, nesta quarta-feira, 29, mais uma ação em parceria com a Unidade Móvel de Saúde do Hospital de Cirurgia (HC), com o objetivo de ampliar o acesso ao atendimento especializado voltado à prevenção e ao combate aos cânceres de mama e colo de útero para as mulheres do município de Lagarto, no centro-sul sergipano. Com o apoio da prefeitura da cidade e a presença do Ônibus da Mulher, a iniciativa seguirá no município na quinta-feira, 30.

Foram disponibilizados exames e consultas com especialista, com atenção especial ao atendimento à população feminina em situação de vulnerabilidade social. Foram asseguradas ainda as devidas orientações sobre a prevenção e o combate às doenças, as neoplasias que mais matam mulheres no mundo.

Ao levar a unidade móvel do Hospital de Cirurgia aos municípios, a SPM amplia as políticas públicas voltadas à saúde da mulher. “Seguimos com a programação da unidade móvel de saúde, contemplando, desta vez, o município de Lagarto com essa estratégia eficaz e necessária para promover o acesso à saúde integral da mulher, principalmente para o rastreamento de câncer de mama e colo do útero. Além dos exames, as mulheres já saem daqui com os encaminhamentos necessários para dar continuidade aos cuidados com a saúde”, ressaltou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou a importância da ação da SPM para as mulheres do município. “Lagarto recebe esse presente e a gente agradece, em nome da população, por esta grande ação pública para a realização de exames e os encaminhamentos necessários para prevenir uma doença tão grave e que mata muitas mulheres, em muitos casos por falta de prevenção”, frisou.

Adriana Martins, 47 anos, foi uma das lagartenses que aproveitou os serviços disponibilizados. “Eu fiz o exame de mama e outros exames preventivos, além dos testes rápidos disponíveis na carreta. É muito importante para a mulher aproveitar essa oportunidade para se prevenir, porque a qualidade de vida vem em primeiro lugar”, enfatizou.

Maria Raimunda, 66, também realizou exames e reconheceu a importância da iniciativa. “Consegui fazer o exame de mamografia e outros exames nesta ação, que é muito importante. Até porque nem todo mundo tem condições de pagar para fazer esses exames ou de procurar um médico mastologista ou ginecologista. E nós tivemos a oportunidade de ser atendida em nossa cidade através dessa carreta”, salientou.

Ônibus da Mulher

Além dos serviços de saúde, a SPM também realizou atividades no Ônibus da Mulher enquanto as pacientes aguardavam os atendimentos. Entre elas, roda de conversa sobre educação financeira e enfrentamento à violência contra a mulher (incluindo a distribuição de material informativo). Também foram destacadas os projetos e ações da SPM disponíveis para as mulheres sergipanas.

Próxima ação

A próxima ação da SPM com a Unidade Móvel de Saúde do Hospital de Cirurgia será no dia 6 de novembro em Nossa Senhora das Dores, no médio sertão sergipano, que ofertará consultas e exames preventivos à população feminina local.

Foto: Ascom SPM