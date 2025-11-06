GOVERNO DE SERGIPE AMPLIA A OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES PREVENTIVOS PARA MULHERES DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Com o objetivo de ampliar o atendimento especializado voltado à prevenção e ao combate aos cânceres de mama e colo de útero para as mulheres de Nossa Senhora das Dores, município do médio sertão, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu mais uma ação com a Unidade Móvel de Saúde do Hospital de Cirurgia (HC). A ação aconteceu nesta quinta-feira, 6, e contou com o apoio da prefeitura da cidade e a presença do Ônibus da Mulher.

Durante a ação, foram disponibilizados exames e consultas com especialista, garantindo uma atenção especial ao atendimento da população feminina em situação de vulnerabilidade social. Foram oferecidas ainda orientações sobre a prevenção e o combate às doenças, as neoplasias que mais matam mulheres no mundo.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, destacou que as ações da unidade móvel do Hospital de Cirurgia nos municípios ampliam as políticas públicas voltadas à saúde da mulher. “A SPM volta a Nossa Senhora das Dores trazendo a programação da unidade móvel de saúde, uma estratégia eficaz e necessária para promover o acesso à saúde integral da mulher, principalmente para o rastreamento de câncer de mama e colo do útero. Elas têm acesso aos exames e já saem com os encaminhamentos necessários para dar continuidade aos cuidados com a saúde”, ressaltou.

A aposentada Maria Lourdes Vieira, 63 anos, foi uma das mulheres que aproveitaram a ação da SPM com a Unidade Móvel da Saúde no município. “Agradeço, primeiramente, a Deus e à equipe da SPM e da prefeitura pela realização dessa ação maravilhosa em nossa cidade. Estou aqui para fazer o exame de mamografia e manter a minha saúde em dia”, afirmou.

Quem também realizou exames ofertados na Unidade Móvel foi a doméstica Maria Iza Feitosa, 54. “Aproveitei para fazer exame de mamografia e fui recebida por essa equipe maravilhosa que está de parabéns. Achei o evento maravilhoso, disponibilizando exames gratuitos para as mulheres de Dores, além das orientações”, salientou.

Ônibus da Mulher

Mais uma vez a ação da Unidade Móvel do HC contou com atividades do Ônibus da Mulher enquanto as pacientes aguardavam os atendimentos. Entre elas, roda de conversa sobre educação financeira e enfrentamento à violência contra a mulher (incluindo a distribuição de material informativo). Também foram destacadas os projetos e ações da SPM disponíveis para as mulheres sergipanas.

Próxima ação

A próxima ação da SPM com a Unidade Móvel de Saúde do Hospital de Cirurgia será no dia 19 de novembro, em Propriá, município do baixo São Francisco, oferecendo consultas e exames preventivos à população feminina local.

Foto: Ascom SPM