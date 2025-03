GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA AUDITÓRIO E CLIMATIZAÇÃO PARA COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

O governador Fábio Mitidieri entregou à comunidade escolar de Ribeirópolis, nesta quarta-feira, 26, a reforma do Colégio Estadual João XXIII, que contemplou a construção de um novo auditório, com capacidade de mais de 100 lugares. Com o investimento de R$ 540.531,84, a obra também envolveu a aquisição de novos mobiliários, equipamentos tecnológicos e pedagógicos, e climatização para o colégio que atende a cerca de 550 alunos.

Com essa inauguração, o Governo já soma 67 obras entregues para a Educação entre 2023 e 2025. “Damos o melhor da infraestrutura, valoriza o Magistério e quem ganha com isso é o aluno. Temos ações concretas da gestão que têm ajudado melhorar os indicativos educacionais no estado e vamos continuar avançando para que os nossos jovens tenham melhores oportunidades”, enfatiza Fábio Mitidieri.

Segundo o secretário executivo de Estado da Educação, Marcel Resende, nunca se investiu tanto em infraestrutura escolar como nesta gestão. “No primeiro ano da gestão, em 2023, foram investidos R$ 75 milhões e, no segundo ano, em 2024, foram R$ 125 milhões. Neste ano, devemos chegar a R$ R$ 207 milhões. Só nesses três anos, serão investidos mais em infraestrutura escolar que nos últimos 10 anos”, evidencia.

Ao receber as melhorias realizadas na João XXIII, a comunidade escolar comemorou e já vislumbra o desenvolvimento proveniente da entrega. “Hoje é um dia muito feliz para nossa escola porque esse espaço vai contribuir muito para o estudo dos nossos alunos e para toda comunidade”, afirma a diretora da unidade, Cíntia Carla de Oliveira.

A estudante Emilly de Mendonça Lima acredita que os investimentos no João XXIII darão o suporte necessário para que os estudantes consigam alcançar seus objetivos. “É um presente para nossa escola, vai nos ajudar muito”, ressalta.

Para a aluna Pâmela Oliveira, a entrega representa uma conquista para toda a escola. “Está muito bom, é um momento de muita alegria para os alunos porque traz conforto para nossa escola, para usufruirmos do espaço da melhor forma”, destaca.

Investimentos

O Colégio passou pelo processo de climatização de ambientes, instalação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, construção do sistema de acessibilidade com banheiros acessíveis masculino e feminino, execução de pisos, de teto, pavimentação, forro em PVC, instalação de esquadrias, melhorias das instalações hidrossanitárias e drenagem pluvial.

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, destacou que o volume de investimentos da gestão de Fábio Mitidieri serve de motivação para que os gestores municipais também se inspirem para investir cada vez mais na educação. “É um dia de gratidão porque quem ganha com esse auditório, com essa estrutura, não é apenas a comunidade do João de XXIII, mas toda a população de Ribeirópolis. E é nítido o avanço que Sergipe teve nos últimos dois anos, em todos os setores”, enfatiza.

