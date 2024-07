GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA EQUIPAMENTOS E REFORMAS EM ESCOLAS DOS BAIRROS SANTOS ANTÔNIO E SOLEDADE

O governador Fábio Mitidieri iniciou esta quarta-feira, 31, com a entrega de mais duas obras para a Educação sergipana. Desta vez, o município contemplado foi Aracaju. Por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), foram entregues as melhorias e a quadra poliesportiva da Escola Estadual São José, no bairro Santo Antônio, e a reforma e ampliação do Colégio Estadual Professora Áurea Melo, no bairro Soledade. Estas são, respectivamente, a 48ª e a 49ª obras inauguradas em um ano e sete meses.

“Hoje entregamos a 48ª e 49ª obras somente na Educação e já climatizamos mais de cem escolas na nossa gestão. Fazendo uma conta rápida, é aproximadamente uma escola que a gente entrega a cada 12 dias nesse um ano e sete meses à frente do governo. Também entregamos uma escola climatizada a cada seis dias. Essas são as médias de entregas do nosso governo em infraestrutura da Educação”, destacou Fábio Mitidieri.

A Escola Estadual São José passou por completa reestruturação para receber o moderno equipamento, com total manutenção da infraestrutura predial. Para a construção da quadra poliesportiva coberta foram investidos R$ 432.035,09, já nas adequações necessárias para receber o espaço recreativo foram R$ 150 mil, totalizando R$ 582.035,09 investidos.

O espaço recebeu também a instalação de refletores em LED 200w, construção do sistema de águas pluviais, instalação de guarda-corpo e acessibilidade, além do fornecimento de equipamentos esportivos para as diversas modalidades. Paralelamente à construção da quadra, o Governo de Sergipe realizou a execução de serviços de pintura geral, revisão de cobertura, revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias, sistema de acessibilidade, instalações de extintores e revisão no forro de PV.

A diretora da unidade, a professora Cláudia Rezende, elencou as melhorias realizadas e ressaltou o quanto elas são importantes para a comunidade escolar. “Vai proporcionar para a comunidade escolar melhorias das atividades educativas, das atividades de Educação Física e um lugar adequado para os eventos da escola. E, além da quadra, ganhamos mobiliário novo, cinco ambientes foram climatizados, a escola toda foi pintada. Então tudo isso vai contribuir para que os meninos possam ter um lugar mais adequado para o desenvolvimento da aprendizagem. A sala dos professores também está linda, toda mobiliada, climatizada, o que é mais um estímulo para todos. A escola está maravilhosa”, declarou.

Atualmente, a Escola Estadual São José conta com 16 turmas e 410 alunos. A estudante Maria Viviane Bispo, 10 anos, do 5º ano, afirmou que o novo espaço incentiva a prática esportiva entre os estudantes. “Está muito legal e muito bonito. Eu gosto de jogar queimado na aula de Educação Física e gostei da quadra. Meus colegas estão falando também que vão poder jogar muito, que está muito boa a quadra. Agora a gente tem uma quadra para poder brincar”, comemorou a aluna, que mora no Bairro Industrial.

Estudante da unidade há dois anos, Felipe Gabriel Santos, 10, também do 5º ano, disse que agora vai ficar muito melhor praticar futebol e interagir com os colegas. “Antes a gente jogava no pátio e fazíamos os gols com as cadeiras. Aqui é bem mais legal, maior, e tem as traves de gol. Agora a gente vai vir para escola mais feliz para poder estudar e jogar”, disse.

Segundo o secretário de Estado da Educação e vice-governador, Zezinho Sobral, o espaço inaugurado, além de contemplar a escola, vai poder atender à comunidade local. “Nós temos aqui um grupo de capoeira, outro de dança, da comunidade com as crianças, que vão utilizar esse espaço comum. O objetivo desses espaços, além de promover o esporte e ter uma área de cultura, é também interagir com a sociedade, permitindo que a comunidade local inclusive ajude na preservação desses ambientes e garanta uma área de lazer para toda a região”, colocou.

A Escola Estadual São José é uma das unidades escolares que estão em processo de aumento de carga para receber a total climatização. Alguns ambientes já foram climatizados, mas o governador garantiu aos estudantes que o benefício será ampliado para as salas de aula.

Estadual Professora Áurea Melo

A reforma e modernização do Colégio Estadual Professora Áurea Melo, uma das instituições tradicionais no ensino fundamental em Aracaju, receberam um investimento de R$ 1.109.407,52. Foram R$ 1.016.666,08 investidos nas obras e R$ 92.741,44 na instalação de 14 equipamentos de ar-condicionado e aumento de carga de energia.

A unidade escolar passou por completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer. O projeto viabilizou a construção de nova cobertura no acesso principal; construção do reservatório elevado; sistema de acessibilidade com construção de rampas internas e externas, e banheiros acessíveis, além de banheiros para funcionários; um completo sistema de serviços, como a construção da casa de lixo e gás, construção do recreio coberto e reforma da cozinha.

O colégio, que atua com a oferta do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, recebeu ainda um laboratório de informática completamente equipado e a instalação dos dispositivos de prevenção e combate a incêndio e pânico. Passou também por total revisão da infraestrutura com cobertura e instalação de forro em PVC, execução de revestimento cerâmico, pavimentação em piso de alta resistência, pintura geral e revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, com construção de fossa e filtro em concreto armado.

O diretor Gustavo Aragão destacou a história da unidade e o trabalho dos servidores da escola que, em conjunto com a gestão estadual, têm contribuído para a melhoria da educação na comunidade do bairro Soledade. “Agradeço pelo cumprimento da reforma significativa da sede do nosso colégio, a obra ficou belíssima, oportunizando dignidade a todos e uma educação pública de excelência. Agradeço também ao apoio das equipes da Seduc e da DEA, que não mediram esforços para ofertarmos um serviço de qualidade na nossa escola. Nós fazemos a diferença aqui”, enfatizou.

Fernando Andrey, do 5º ano, é um dos 256 alunos da unidade e fez questão de agradecer a todos do Estado que contribuíram para a entrega da escola. “Agradeço a todos que sempre acreditaram ser possível promover uma educação pública de excelência. Muitíssimo obrigado por acreditarem nesse espaço e nesta comunidade. Toda a equipe está de parabéns”, expressou.

Climatização

Além das obras entregues, o Estado faz investimentos na climatização das salas de aula, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos, a exemplo de despensas de produtos perecíveis. Já são mais de cem escolas climatizadas em um ano e sete meses de gestão e mais de 116 unidades na lista de aumento de carga e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado.

Todo esse investimento está orçado em mais de R$ 55 milhões e gera impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem, já que cada vez mais os alunos ficam mais tempo em sala de aula.

Os trabalhos de climatização estão dentro do programa de governo intitulado ‘Sinta o clima’. A meta é atingir 100% das unidades. Ou seja, climatizar as 318 unidades da rede estadual de ensino até o fim de 2026.

Foto: Arthur Soares