GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA MAIS LEITOS PEDIÁTRICOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA; SÃO 10 PARA O HRE E 6 EM SOCORRO

Em mais uma demonstração do compromisso com a saúde pública, nesta quarta-feira, 19, o Governo do Estado entregou mais 11 leitos no Hospital da Criança, em Aracaju, sendo oito de enfermaria, dois semi-críticos e um isolamento. Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri ressaltou que a ampliação de leitos integra o plano de contingência elaborado pela gestão com o objetivo de combater as síndromes gripais sazonais que acometem especialmente as crianças.

“Por meio das ações do governo, hoje nós podemos dizer que as doenças sazonais estão sob controle e temos uma situação regulada. Inclusive, atendemos casos de baixa complexidade, que são responsabilidade dos municípios, mas o Estado também tem feito esse acolhimento”, reforçou o chefe do Executivo estadual.

Em apenas um ano e meio de gestão, a administração ampliou em 42% o número de leitos, saindo de 238 leitos para os atuais 338. A previsão é que, para os próximos dias, a rede de saúde conte com mais dez leitos de enfermaria no Hospital Regional Regional de Estância e outros seis no Hospital Regional de Socorro.

Também foram entregues leitos para a população em geral, sendo seis na Ala Vermelha do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse); 25 no Hospital e Maternidade Santa Isabel (dez leitos de enfermaria e 15 semi-críticos); dez no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro (dois na Ala Vermelha e oito em pontos de observação); um no Hospital Regional de Itabaiana (Ala Vermelha); um no Hospital Regional de Glória (Ala Vermelha); cinco leitos semi-críticos no Hospital Universitário de Lagarto (HUL) e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Universitário de Aracaju (HUA).

“Os recursos humanos e os equipamentos de espaço estão funcionando de forma adequada, e estamos prontos para adaptar o cenário no restante do ano”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro.

A presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, Ana Jovina, chamou a atenção para a sazonalidade de vírus respiratórios em Sergipe, e destacou que a abertura de novos leitos no Hospital da Criança é extremamente importante para controlar esse cenário. “Novos leitos neste momento significa reduzir as filas da internação, promover um atendimento adequado, no local adequado para as nossas crianças e, assim, diminuir a mortalidade infantil no nosso estado”, frisou.

População

Patrícia é mãe de Ana Clara e costuma levá-la ao Hospital da Criança sempre que precisa de assistência médica. “Os exames necessários foram rápidos, ela foi medicada e houve vários médicos e enfermeiros para nos prestar assistência. É muito gratificante, como mãe, que a gente seja atendida rapidamente, não encontre superlotação, até mesmo para não pegar outra doença”, considerou.

Esta é a segunda vez que Fernanda, moradora de Pirambu, faz o deslocamento até o Hospital da Criança para buscar atendimento médico para seu filho, Paulo Daniel. Ela contou que, mais uma vez, gostou do tratamento oferecido pelos profissionais da unidade. “Tivemos um atendimento rápido e eficaz. Em relação aos leitos oferecidos, são confortáveis, e o hospital sempre está limpo e organizado”, elogiou.

Foto: Arthur Soares