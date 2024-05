GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA REFORMA DE ESCOLA CENTENÁRIA EM PROPRIÁ E OUTRA EM CEDRO DE SÃO JOÃO

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta segunda-feira, 27, mais duas escolas reformadas no estado, dessa vez no baixo São Francisco. Em Propriá, o Colégio Estadual Cel. João Fernandes de Brito e, em Cedro de São João, o Centro de Excelência Manuel Dantas, que representam, respectivamente, a 44ª e a 45ª obras entregues pelo Governo de Sergipe em um ano e meio de gestão.

Em Propriá, a tradicional escola possui cerca de 740 alunos matriculados. O governador Fábio lembrou que o prédio quase centenário também é a 100ª escola a ser climatizada nesta gestão. “Essa escola vai completar 100 anos no ano que vem, um patrimônio histórico todo recuperado, que recebeu cerca de R$ 4,5 milhões em investimentos. Os alunos recebem uma escola com laboratórios novos, com ginásio, e, pela alegria e quantidade de crianças e adolescentes aqui, vemos a importância que a escola tem para comunidade. Portanto, hoje é um dia realmente importante para a cidade de Propriá e para nossa gestão”, declarou.

A reforma do Colégio Estadual Cel. João Fernandes de Brito, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), recebeu um investimento total de 4.549.108,19. O ‘Estadual’, como é popularmente chamado, passou por completa modernização e ampliação, preservando as características de um prédio histórico tombado pelo Patrimônio do Estado e recebendo a infraestrutura que exige a Educação para o futuro. A unidade ganhou novas salas de aula climatizadas, salas de professores, espaços multimeios e salas de recursos, laboratórios de Ciências, Química e Biologia totalmente equipados, além de biblioteca e áreas de serviços: cantina, cozinha, despesas de materiais perecíveis e não perecíveis, casas de lixo e gás. O colégio também ganhou uma quadra poliesportiva equipada e com vestiários. Ainda foi construída uma rampa de acesso da quadra para a Escola Estadual Irmão Salatiel Franciscano do Amaral, unidade vizinha ao ‘Estadual’. O colégio também está totalmente climatizado, com 28 aparelhos de ar-condicionado, que contou com investimento de R$ 131.600,00.

Para a estudante do 3º ano, Sara Vitória, os investimentos estimulam os alunos a se dedicarem aos estudos. “Alcançou muito mais que nossas expectativas. Com os climatizadores, elevadores e também por termos professores com ações maravilhosas. Ver como o governador e todos estão olhando para nós e nos dando oportunidade é um grande incentivo”, disse a jovem.

Mais obras

Ainda em Propriá, o governador autorizou as obras e climatização das escolas estaduais Prof. Cezario Siqueira e Graccho Cardoso. Na reforma, ampliação e construção da quadra serão R$ 3.580.140,17 investidos na Cezario Siqueira, mais R$ 84.600,00 para os climatizadores, totalizando R$ 3.664.740,17. Já na Escola Estadual Graccho Cardoso serão R$ 4.890.726,24 na reforma e quadra e R$ 141.000,00 na climatização, totalizando R$5.031.726,24.

O prefeito do município, Valberto Lima, destacou a atenção do Governo do Estado com a Educação. “Quero parabenizar o governador por considerar a Educação a jóia do nosso estado”, elogiou.

Cedro de São João

Em Cedro de São João, o Governo de Sergipe inaugurou a reforma e ampliação do Centro de Excelência Manuel Dantas. O governador Fábio explicou que as melhorias interferem diretamente na qualidade do dia a dia da comunidade escolar. “Mais uma escola totalmente modernizada, ampliada, com auditório, ginásio e toda climatizada. Fico feliz, porque quem ganha com isso são os alunos e professores, que ganham uma condição melhor de ensino com laboratórios, uma estrutura que acrescenta ao aprendizado de qualidade. A escola está belíssima”, considerou.

Com funcionamento no modelo do ensino médio em tempo integral, a reforma do Centro de Excelência Manuel Dantas foi fruto de investimento do Governo de Sergipe, da ordem de R$ 2.580.269.54, que incluiu o aumento da carga elétrica para climatização. Já para a compra e instalação dos equipamentos de ar-condicionado foram investidos R$ 164.838,22. O total investido foi R$ 2.745.107,76.

A prefeita de Cedro, Layana Costa, contextualizou a importância da entrega da unidade para o município. “O Manuel Dantas sempre foi uma referência para o nosso município e continua sendo, a partir do momento que temos a grandiosidade dessa obra. Salas, laboratório moderno de informática, sala de biologia, auditório para incentivar a arte no colégio, são melhorias que trazem crescimento para os nossos alunos”, enumerou.

De acordo com o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a prioridade do governo com a Educação passa por um conjunto de investimentos que devem refletir na qualidade de ensino do estado. “Já são 45 obras de reforma e ampliação e mais de 100 escolas climatizadas em um ano e cinco meses, isso é qualidade e excelência da gestão, é o uso correto do recurso público. As escolas ficaram lindas, resgatam a autoestima da comunidade e não é só estrutura, é também valorização do aluno e do magistério. São condições de trabalho e ensino e a parte pedagógica sendo implementada, para colocar o aluno na escola e dar a ele uma formação interessante”, enfatizou o gestor.

