GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA JOÃO DIAS GUIMARÃES EM SÃO FRANCISCO

O Governo de Sergipe continua reafirmando o compromisso com a valorização da educação pública estadual. Nesta terça-feira, 13, em São Francisco, antes de se dirigir à 47ª edição do ‘Sergipe é aqui’, o governador Fábio Mitidieri entregou a reforma do Centro de Excelência João Dias Guimarães, no município. Foram investidos mais de R$ 965 mil na modernização da infraestrutura, climatização e acessibilidade da unidade de ensino.

A obra faz parte de um esforço maior do Governo do Estado para transformar a rede estadual de ensino. Desde 2023, 69 intervenções já foram concluídas, entre reformas, ampliações e construções de novos espaços escolares, totalizando R$ 152,7 milhões em investimentos.

Durante a solenidade, o governador destacou o ritmo intenso de obras na educação e reafirmou o compromisso com a melhoria da estrutura das escolas estaduais. “Essa é a 69ª escola entregue. Temos mais três prontas e já vamos entregar duas delas na próxima semana, em Socorro e Poço Redondo. Isso significa uma escola a cada 12 dias. Aqui em São Francisco, a escola está linda, toda climatizada. Isso é importante porque reforça a nossa infraestrutura, dá mais condições de ensino, de aprendizado e quem ganha são os professores, os alunos, e educação”, pontua o governador que se comprometeu em aprimorar ainda mais a estrutura da unidade. “A escola tem um terreno ao lado, particular, e o Estado vai negociar a aquisição para construir uma quadra, um auditório e laboratórios. Vamos ampliar ainda mais esse espaço”, enfatiza.

Intervenções

A escola, que pertence à Diretoria Regional de Educação do Baixo São Francisco (DRE 6), passou por uma ampla reestruturação física. A intervenção incluiu a substituição do telhado por telhas cerâmicas, instalação de forro de PVC, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, colocação de luminárias LED, construção de casa de gás e de lixo, além da adaptação para acessibilidade. Também foram instalados 23 aparelhos de ar-condicionado, garantindo conforto térmico em salas de aula, laboratórios, sala de professores e demais ambientes escolares.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforçou o compromisso do governo com a qualidade da aprendizagem e a valorização dos profissionais. “Entregamos uma escola nova ou reformada a cada 12 dias, e uma climatizada a cada seis. Essa escola estava em condições muito ruins, os alunos ficaram mais de um ano fora. Agora, está completamente restabelecida, com acessibilidade, novos equipamentos e perspectiva de ampliação. Isso cria um ambiente adequado para o professor ensinar e para o aluno aprender. O governador Fábio é o que mais visitou e entregou obras em escolas. Sergipe hoje é um dos sete estados do país com avanço comprovado na aprendizagem, segundo o MEC e o Inep”, destaca.

A climatização das escolas é uma das prioridades do Governo de Sergipe. Até agora, 198 unidades da rede estadual já foram contempladas, com mais de R$ 138 milhões investidos e 3.428 aparelhos instalados. A meta é universalizar o controle climático em todas as escolas até o final de 2026, promovendo ambientes mais adequados, seguros e acolhedores para toda a comunidade escolar.

Comunidade escolar

A diretora do Centro de Excelência João Dias Guimarães, Cristiane Rocha, destacou a importância da intervenção para a comunidade. “A reforma é de fundamental importância. A escola era muito antiga e não atendia às necessidades do Ensino Médio. Agora, temos um ambiente preparado, climatizado, o que vai mudar radicalmente a qualidade do ensino. Essa era uma demanda antiga da comunidade, e estamos imensamente gratos”, expôs.

Para a aluna Maria Vitória, a entrega da nova estrutura representa um marco para o presente e o futuro dos estudantes. “É um passo muito importante. Esperamos muito por isso. Ter salas climatizadas, novos computadores para pesquisa, isso, com certeza, vai melhorar nosso ensino. Espero que em breve tenhamos também o laboratório e a quadra de esportes”, comemora.

Foto: Reinaldo Moura