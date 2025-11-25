GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO PORTUGAL, EM ARACAJU

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta terça-feira, 25, a reforma, modernização, ampliação e climatização do Colégio Estadual Francisco Portugal, no conjunto Augusto Franco, Aracaju. A unidade atende estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental dos bairros Augusto Franco, Santa Maria e Orlando Dantas. Esta é a 85ª obra concluída em um ano e onze meses de gestão.

A obra do Governo de Sergipe foi realizada por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), a partir de um investimento total de R$ 2.525.985,95, sendo R$ 2.311.580,60 destinados à reforma e ampliação, com recursos do Governo de Sergipe e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), e R$ 214.405,35 voltados à climatização.

Segundo o governador, o Estado já investiu mais de R$ 330 milhões em reformas e climatização de escolas nos últimos anos. “O governo alcançou a meta de 85 escolas reformadas e 240 climatizadas. Também investimos R$ 240 milhões na retomada da carreira do magistério. A educação é uma prioridade da nossa gestão e continuaremos investindo na área, pois nenhum instrumento de transformação é mais eficiente e eficaz do que a educação”, afirmou o governador Mitidieri.

O vice-governador e secretário da Seed, Zezinho Sobral, destacou que os investimentos em infraestrutura impactam diretamente na aprendizagem dos estudantes e desempenho dos profissionais da unidade. “A estrutura que oferecemos, com salas climatizadas que melhoram a atenção do aluno, a merenda escolar de qualidade, um ambiente adequado, tudo isso contribui para que todos avancem cada vez mais”.

Modernização

Entre as melhorias, estão a construção de novos espaços, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais e biblioteca, além de ampliação da cozinha e despensas. A escola também recebeu pórtico e gradil, revisão das instalações hidráulica, sanitária e elétrica com luminárias em LED, nova pintura, quiosques, casa de gás, reservatórios de água, banheiros para professores, sistema de proteção contra incêndio e adequações de acessibilidade.

Para garantir mais conforto térmico e qualidade de ensino, o colégio passou por aumento de carga elétrica e recebeu 42 aparelhos de ar-condicionado, distribuídos em salas de aula, laboratórios, setores administrativos e áreas de apoio. Com isso, a escola se torna totalmente climatizada, ampliando o bem-estar de estudantes, professores e servidores.

De acordo com a diretora da unidade, Marise Rabelo dos Anjos, a entrega reforça a premissa da gestão de ter a educação como base do desenvolvimento do estado. “Não é só um prédio, é um conjunto de melhorias. O prédio é importante, mas tudo que tem aqui dentro é o que nossos alunos merecem. Está tudo equipado, salas novas, com ar-condicionado e equipamentos tecnológicos que recebemos”, declarou.

A gestora do Francisco Portugal ressaltou ainda a importância da inauguração para a comunidade. “A reforma da escola foi muito aguardada pela comunidade do Augusto Franco. A maioria das pessoas que moram aqui no bairro estudou nela e tem um sentimento de pertencimento, de alegria pelo Francisco Portugal e estava ansiosa, porque quer ver seus filhos se formarem aqui também”.

O aluno Miguel Melo reforçou que a conquista é significativa para todos do Francisco Portugal. “Estou imensamente feliz. Essa conquista não é apenas dos alunos ou professores, mas do conjunto Augusto Franco. Aqui é uma parte do sucesso que nós alunos trilharemos. Vamos continuar escrevendo juntos o próximo capítulo de sucesso do colégio Estadual Francisco Portugal”, declarou o estudante.

Rede estadual

A entrega do Francisco Portugal integra um conjunto de investimentos contínuos realizados pelo Governo de Sergipe, em parceria com o FNDE, vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Outras duas unidades já foram contempladas por meio da parceria: o Colégio Estadual Teotônio Alves China, em Poço Redondo – entregue em 10 de junho de 2025 – e o Colégio Estadual João Dias Guimarães, em São Francisco – entregue em 13 de maio de 2025.

Foto: Arthur Soares