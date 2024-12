GOVERNO DE SERGIPE ENTREGOU 62 UNIDADES ESCOLARES TOTALMENTE REFORMADAS E CLIMATIZADAS EM 2024

Com a entrega de uma obra da Educação a cada 12 dias e a climatização de uma escola a cada seis dias, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), reafirma o compromisso com a modernização e a ampliação das escolas estaduais, melhorando as condições de ensino e aprendizagem das unidades de ensino. Ao todo, 62 unidades escolares foram modernizadas, ampliadas e reformadas. Além disso, cada escola beneficiada recebeu materiais de laboratório, equipamentos esportivos e mobiliários novos, reforçando o compromisso com uma Educação de qualidade.

Das 62 obras da Educação entregues nos últimos dois anos, 23 foram escolas completamente modernizadas, ampliadas e reformadas; e 39 foram quadras e espaços poliesportivos, com investimento total na ordem de R$ 137.362.258,93. Esses números refletem o esforço contínuo do governo estadual em garantir ambientes de ensino mais adequados, confortáveis e alinhados às necessidades da comunidade escolar.

Um exemplo mais recente é o Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, localizado em Maruim, cuja obra foi entregue no dia 13 de dezembro. A unidade de ensino foi beneficiada com um investimento de R$ 4.562.295,57, dos quais R$ 4.389.686,59 foram destinados às obras e R$ 172.608,98 à climatização. A escola passou por uma completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer, além dos laboratórios de ciências e informática e quadra poliesportiva totalmente coberta, com vestiário e material esportivo.

Entre as inovações do ano de 2024, a climatização escolar também esteve presente, com uma unidade de ensino climatizada a cada seis dias. Por meio do programa ‘Sinta o Clima’, a comunidade escolar recebeu ambientes confortáveis e favoráveis ao aprendizado. No total, 160 instituições foram climatizadas, e a meta é ter 100% das 318 escolas estaduais climatizadas até dezembro de 2026. Essa iniciativa não apenas promove o conforto térmico, mas também melhora o desempenho e a concentração dos estudantes, aperfeiçoando a experiência educacional.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, enfatizou o impacto positivo dessa política. “A Educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento do estado, e esses investimentos garantem que nossas escolas ofereçam condições cada vez melhores para a aprendizagem. Estamos preparando Sergipe para o futuro com infraestrutura de qualidade, não apenas modernizando as estruturas, mas cuidando da saúde e bem-estar dos nossos alunos e servidores, a fim de que o aprendizado aconteça em condições ideais”, destacou.

Avanços reconhecidos

Os resultados das melhorias na entrega das obras já são percebidos por estudantes e professores. A aluna Flávia Siqueira, do Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, celebrou as mudanças. “Estudar em uma nova escola que recebeu melhorias faz toda a diferença para nós, alunos. Com os laboratórios novos, temos a oportunidade de aprender na prática, e isso torna as aulas mais interessantes. Além disso, as salas climatizadas e a quadra equipada com material esportivo são um incentivo para nos dedicarmos ainda mais”, afirmou.

O aluno Carlos Henrique, do Centro de Excelência John Kennedy, ressaltou que a reforma e modernização do colégio faz toda a diferença para melhorar o aprendizado. “Com a escola reformada, senti que o ambiente ficou muito mais acolhedor e motivador para estudar. A climatização das salas faz toda a diferença, principalmente nos dias mais quentes, e os materiais dos laboratórios me ajudam a entender melhor o conteúdo na prática. É muito bom ver que o governo está investindo no nosso futuro”, comentou.

Para Vanessa Santos, merendeira do Colégio Estadual Professora Áurea Melo, os investimentos na reforma e climatização melhoraram o bem-estar da comunidade escolar. “Com a chegada do ar-condicionado, melhorou bastante o dia a dia, principalmente em dias que são mais quentes. Os alunos têm se beneficiado bastante com a reforma, pois a climatização proporciona um ambiente mais agradável. A modernização do colégio melhorou o bem-estar de todos nós”, considerou.

