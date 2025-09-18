GOVERNO DE SERGIPE GARANTE ACESSO A ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO À POPULAÇÃO DO AGRESTE SERGIPANO

Três meses depois de entregue à população do agreste sergipano, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. José Luciano de Siqueira, localizado no município de Itabaiana, é considerado uma das ações importantes do Governo do Estado na assistência à saúde. São, em média, 1.600 atendimentos por mês, por meio de 12 especialidades, que tem transformado o atendimento à população do município e região. A unidade serve como descentralizadora do Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno, com serviços oferecidos que alcançam não só os moradores da cidade, mas de todo agreste.

Com um investimento de R$ 900 mil, o Centro de Especialidades conta com os atendimentos de cirurgia-geral, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, angiologia e cirurgia vascular, ultrassonografia, endocrinologia, pneumologia, urologia, ecografia e ginecologia, numa estrutura moderna e aparelhada de cinco consultórios médicos, sala de pequenos procedimentos, recepção climatizada, sala para marcação de consultas e exames e espaços administrativos. Segundo o diretor-geral do centro, Yuri Souza, oftalmologista e cardiologista são as especialidades mais procuradas pelos pacientes, que aprovaram o novo CEM.

A dona de casa Maria Edilma dos Santos começou a sentir dores nos pés e foi ao Centro de Especialidades Médicas Dr. José Luciano de Siqueira à procura de um angiologista. “Moro no bairro Miguel, aqui em Itabaiana, e procurei o centro quando os sintomas começaram. O atendimento foi rápido. Este é meu retorno. O médico já começou o tratamento. Médico excelente, muito atencioso”, disse a mulher, acrescentando que a falta desse serviço no município poderia significar o deslocamento para Aracaju. “Isso seria um gasto que não posso arcar. Saúde custa muito caro e o centro chegou na hora certa”, celebrou.

A manicure Maria Tainara concorda sobre a facilidade para a população com a chegada do Centro de Especialidades. Ela aguardava o exame de ultrassom, enquanto atestava a qualidade da unidade. “É um exame de rotina, que a minha médica pediu. Todas as vezes que precisei, agendei consulta e exame com muita facilidade aqui. É tudo muito rápido”, registrou. José de Jesus Santos, o ‘Farmaga’, como prefere ser chamado, também aprovou o novo espaço de saúde. “Chego aqui, pego a ficha e sou atendido, muito bem-atendido, por sinal. Não preciso ir para outra cidade ou pagar médico particular”, frisou o homem, que fazia consulta oftalmológica.

Centro

O Centro de Especialidades Médicas Dr. José Luciano de Siqueira foi inaugurado dia 16 de junho, na presença do governador Fábio Mitidieri e do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri. O serviço já existia dentro do Hospital Regional de Itabaiana, quando a gestão estadual viu a necessidade de fazer a descentralização. A princípio, o espaço era usado pelo município como Centro Epidemiológico, na época da pandemia da Covid-19, e foi devolvido ao Estado, passando depois pela reestruturação para que recebesse o serviço especializado.

De junho a agosto de 2025, o Centro de Especialidades de Itabaiana realizou 4.989 nas especialidades de cirurgia-geral, oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologista, ortopedista, ginecologista, ultrassonografista, urologista, cirurgião vascular, pediatria, ortopedia pediátrica, endocrinologista, proctologista e pneumologista. No mesmo período foram realizados 1.021 procedimentos ambulatoriais e 1.002 exames de ecocardiografia, eletrocardiograma e ultrassonografias.

A unidade funciona como descentralizador do hospital, que é o seu maior demandante. “Muitos pacientes do hospital são encaminhados para cá quando têm alta”, informou o diretor-geral, Yuri Souza, acrescentando que as entregas das fichas começam às 7h na unidade. “Essas pessoas poderiam se deslocar para Aracaju, se não fosse o Centro. Além disso, desafogamos o hospital”, emendou.

Foto: Thiago Santos