GOVERNO GARANTE KITS ESCOLARES E FARDAMENTO PARA OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SERGIPE

Cadernos, canetas, lápis e uniformes não são apenas itens básicos do dia a dia escola. Eles representam ferramentas que contribuem para a organização dos estudos, o desenvolvimento da escrita e o estímulo à criatividade. Pensando nisso, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), está promovendo a entrega de kits escolares e fardamento, garantindo um retorno às aulas mais inclusivo e preparado. A data de entrega é escolhida de acordo com o processo de aquisição do uniforme por cada escola.

A ação é viabilizada por mieo do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), que destina recursos diretamente às escolas para aquisição dos materiais. Para o ano letivo de 2025, foram investidos R$ 22.794.750,00, no repasse para os kits escolares e R$ 9.117.900,00 para a confecção dos uniformes, totalizando R$ 31.912.650,00.

De posse dos recursos, cada escola efetua a compra conforme a real necessidade, observando os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A tomada de decisão sobre a compra é parte do planejamento realizado com a representação da comunidade escolar, que é o Conselho Escolar.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos, a entrega dos kits e fardamento tem relação direta com cada escola. “A disponibilização de fardamento e material escolar retrata o cuidado que a Seed tem com as nossas escolas e o nosso público-alvo, como forma de apoio ao cumprimento do plano de gestão e execução do Projeto Político Pedagógico de cada escola. O fardamento tem relação direta com a identidade da escola, organização, acolhimento e segurança, condições que desembocam no sentimento de pertencimento que o estudante precisa ter para com a escola”, destacou.

“Como o repasse no início do ano toma como base a matrícula do ano anterior, no mês de março, após a enturmação dos estudantes no ano letivo de 2025, havendo aumento de matrícula, é feito o complemento correspondente”, complementou Eliane Passos.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enfatizou o compromisso da Seed em garantir que os recursos cheguem diretamente às escolas para atender às diversas necessidades da comunidade escolar. “O Profin é fundamental porque vai além da entrega de kits e uniformes. Ele também financia alguns itens para a merenda escolar, a manutenção das escolas, projetos educacionais, entre outros. Nosso objetivo é proporcionar uma educação de qualidade, com um ambiente acolhedor para os alunos, para que eles tenham as condições ideais para aprender e se desenvolver”, destacou o secretário.

Foto: Maria Odília