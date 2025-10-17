GOVERNO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 13 MILHÕES EM REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HUSE

Com o compromisso de modernizar e fortalecer a rede estadual de saúde, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove uma ampla reestruturação no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). As ações, orçadas em mais de R$ 13 milhões, envolvem a ampliação de leitos de enfermaria, a aquisição de um moderno equipamento de ressonância magnética e a construção de heliponto, reforçando a capacidade de atendimento e a eficiência dos serviços prestados à população.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou a importância dos investimentos para o fortalecimento da rede pública. “Essas ações mostram, de forma concreta, o compromisso do Governo de Sergipe em garantir uma saúde pública mais moderna e acessível. O Huse é uma unidade de referência e precisa estar preparado para atender a população com qualidade e eficiência. A ampliação dos leitos, o heliponto e a implantação da ressonância magnética são exemplos de investimentos que vão transformar o atendimento e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde. Cada real investido aqui é um passo em direção a um serviço de saúde pública mais forte e mais justo para todos os sergipanos”, reforçou.

O projeto de reforma para implantação do exame de ressonância magnética no Huse contempla salas de exame e ambientes de apoio em uma área total de 196,58 m², equipados com estrutura de última geração. O espaço contará com sala de comando, sala técnica, posto de enfermagem, área de recuperação pós-anestésica e sala de paramentação. A aquisição e instalação do equipamento representam um investimento de mais de R$ 10,8 milhões, que inclui, também, a reestruturação da fachada do hospital.

O superintendente do Huse, Roberto Gurgel, destacou o impacto positivo das melhorias. “Temos avançado de forma consistente na modernização do Huse. Esse conjunto de investimentos é fundamental para garantir mais qualidade no atendimento, conforto para os pacientes e melhores condições de trabalho para as nossas equipes. A instalação da ressonância magnética é um marco importante, pois permitirá diagnósticos mais rápidos e precisos, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes para outras unidades”, afirmou.

Heliponto

Outro destaque das obras é a construção do heliponto, que está sendo edificado em uma área estratégica, na frente do hospital. O investimento de mais de R$ 449 mil vai garantir mais agilidade no transporte de pacientes provenientes do serviço Aeromédico, otimizando o tempo entre o resgate e o atendimento emergencial. A previsão de entrega é dezembro deste ano.

Durante a execução das obras, a direção do Huse adotou novas medidas de mobilidade interna para assegurar a segurança e o bom funcionamento da unidade. As ações incluem o redirecionamento do fluxo de veículos, a ampliação de uma área exclusiva para ambulâncias no Pronto-Socorro, a implantação de uma nova saída de acesso e a orientação de motoristas por agentes de segurança, garantindo organização e fluidez no tráfego local.

Ampliação de leitos

O Huse ganhará, ainda, um novo bloco de enfermarias, que contará com 60 novos leitos, ampliando a capacidade total para 227 leitos. O investimento superior a R$ 1,8 milhão abrange uma área de 968,39 m², distribuída entre pavimento térreo, superior e cobertura, com 16 banheiros, 10 enfermarias, dois leitos de isolamento e áreas de apoio técnico e assistencial.

Outras melhorias que também já foram realizadas na unidade hospitalar incluem a reforma das enfermarias 100, 200, 400, 600 e A, com instalação de novas camas elétricas, climatização, revitalização dos postos de enfermagem e modernização das salas de prescrição médica.