GOVERNO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 1,4 MILHÃO EM CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS EM NOVEMBRO

Com o objetivo de promover mais conforto, saúde e qualidade de ensino nas escolas públicas estaduais, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), segue investindo na modernização e na melhoria da infraestrutura das unidades escolares. Com este objetivo, seis escolas foram beneficiadas com a climatização no mês de novembro deste ano, num aporte total de R$ 1.410.505,05, proporcionando ambientes mais modernos e adequados para estudantes e profissionais da educação.

O projeto da climatização abrange desde as salas de aula, laboratórios e salas de professores até espaços internos, como as despensas que são destinadas ao armazenamento de alimentos para as refeições servidas aos alunos. Com isso, o objetivo é oferecer à comunidade escolar um ambiente que favorece o desempenho e o bem-estar em todas as atividades realizadas.

Um exemplo é a Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho, situada em Aracaju, que foi a mais recente unidade escolar a ser climatizada, entregue no dia 6 de novembro, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com a modernização da rede estadual de ensino. A escola recebeu um investimento total de R$ 121.612,95 na climatização da unidade escolar e passou por uma completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer, além de ser beneficiada com o aumento de carga elétrica para a climatização e melhorias das dez salas de aula existentes.

Mais unidades contempladas

No total, são 153 escolas climatizadas, 81 delas somente neste governo, por meio do programa Sinta o Clima, ou seja entre 2023 e 2024, com um total de R$ 22.725.966,69. Em dezembro mais quatro escolas serão climatizadas. A meta do governo é concluir, até dezembro de 2026, o controle climático de todas as 318 escolas da rede estadual de ensino, proporcionando o controle climático dos ambientes e levando conforto e qualidade para a comunidade escolar. Esses investimentos refletem a prioridade do governo em oferecer uma infraestrutura de qualidade nas escolas públicas. Para o ano de 2025, mais 54 escolas receberão a climatização em suas unidades.

O governador em exercício e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, destacou que a climatização das escolas faz parte de um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da educação pública em Sergipe. “Esses investimentos refletem o nosso compromisso em oferecer uma educação pública de qualidade, com foco no bem-estar de toda a comunidade escolar. Estamos investindo não apenas em infraestrutura, mas também em um futuro melhor para nossos alunos e educadores”, destacou.

Investimentos em climatização por escola entregues em novembro e a entregar:

Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho (Aracaju) – investimento de R$ 121.612,95

Centro de Excelência John Kennedy (Aracaju) – investimento de R$ 259.051,48

Colégio Estadual Otávio Bezerra (Japoatã) – investimento de R$ 374.491,32

Centro de Excelência Coronel Francisco Souza Porto (Aracaju) – investimento de R$ 450.074,76

Colégio Estadual Dr. Alcides Bezerra (Maruim) – investimento de R$ 172.608,98

Colégio Estadual João XVIII (Ribeirópolis) – investimento de R$ 32.665,56 (destinados à climatização do auditório)

ASN – Foto: Maria Odília/Arquivo Seduc