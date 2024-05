GOVERNO DE SERGIPE LANÇA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE RESPONSABILIDADE NO TRÂNSITO

Informe publicitário

‘Uma decisão. Várias consequências’ busca conscientizar população sobre a necessidade de adotar uma postura responsável na condução de veículos

No Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju, maior unidade hospitalar pública do estado, mais de 30% dos atendimentos a pacientes vítimas de trauma são oriundos de acidentes de trânsito e, destes, 72,8% correspondem a sinistros envolvendo motocicletas, o que contribui para a obstrução da fila de espera pelo serviço de saúde. Em busca de transformar essa realidade, o Governo de Sergipe lançou a campanha de conscientização ‘Uma decisão. Várias consequências’, que procura sensibilizar a população sobre a importância de adotar uma postura responsável durante a condução de veículos.

A ação mostra, por meio de exemplos cotidianos, como a imprudência e o descuido em relação ao trânsito podem impactar negativamente a vida de outras tantas pessoas que, por algum motivo, precisam se deslocar de um lugar a outro, além de expor como o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) sofre com as consequências desses acidentes.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), somente no primeiro trimestre deste ano, o Huse atendeu mais de 4.800 pacientes vítimas de algum tipo de trauma, dos quais 1.461 envolveram acidentes de trânsito, entre colisões, atropelamentos, quedas de moto e acidentes automobilísticos e motociclísticos. Em relação ao mesmo período do ano passado, esses números apresentaram um aumento de 8,6%. Quando observados os valores referentes especificamente aos sinistros envolvendo motocicletas, a situação é ainda mais preocupante: foram 1.064 ocorrências, o que corresponde a um crescimento de 9,1% em relação a 2023.

Outros números alarmantes do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) apontam que, em 2024, até o momento, foram registrados 599 acidentes de trânsito no estado, dos quais 520 envolveram vítimas. Ao longo de todo o ano de 2023, foram contabilizados 1.504 acidentes, sendo 1.266 com vítimas. Além disso, segundo dados do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), até o mês de abril, foram registradas cerca de 200 ocorrências de apreensão de animais soltos em pista, somente nas imediações da Rodovia Inácio Barbosa e da Rodovia dos Náufragos, na zona de expansão de Aracaju.

A fim de melhorar o cenário das cirurgias ortopédicas no estado, a SES deu início, no último dia 20 de abril, a um Plano de Ação para acelerar os procedimentos cirúrgicos, otimizando o fluxo de cirurgias e ampliando a equipe de ortopedia. Além disso, a unidade contratualizada Hospital Amparo de Maria (HRAM) também passou a realizar cirurgias ortopédicas encaminhadas pelo Complexo Regulatório de Sergipe. Apesar de a medida já ter apresentado bons resultados – somente no Huse, foram feitos 220 procedimentos ortopédicos no mês de abril –, a campanha ‘Uma decisão. Várias consequências’ visa mostrar à sociedade que a mudança desse cenário preocupante é responsabilidade de todas as pessoas.