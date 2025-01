GOVERNO DE SERGIPE LANÇA EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DE LIBRAS NA REDE ESTADUAL

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), lançou nesta sexta-feira, 10, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Diário Oficial de Sergipe. O objetivo é atender à necessidade temporária do serviço em unidades da rede pública estadual, promovendo a inclusão e o fortalecimento da educação bilíngue.

Serão ofertadas 37 vagas, ao todo, e os interessados deverão se inscrever pelo site oficial da Seduc, na aba Editais e Seleções – Inscrições. O edital completo pode ser consultado no site da Seduc. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será dividido em duas etapas. Na primeira será feita uma avaliação de títulos, com uma análise de documentos acadêmicos e profissionais. Já a segunda etapa terá uma prova prática, onde os candidatos irão ministrar uma aula sobre temas pré-definidos, avaliando fluência, didática e metodologia. O PSS contempla três perfis de contratação: Professor de Libras como primeira língua (L1), voltado para surdos, com formação em Licenciatura em Letras Libras ou Letras/Libras-Língua Portuguesa; Professor de Libras como segunda língua (L2), voltado para o Nível Superior, que prioriza surdos e contempla ouvintes com a mesma formação; Professor de Libras como segunda língua (L2), voltado para o Nível Médio e exige certificações específicas, como o Prolibras ou cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos aprovados terão cargas horárias variáveis. Para os inscritos do Nível Médio, a carga horária será de 30 horas semanais; já para os inscritos do Nível Superior, a carga horária é de 125 a 200 horas semanais. Os professores atuarão em diferentes funções, como ministrar cursos de Libras, elaborar materiais pedagógicos, acompanhar projetos formativos e monitorar atividades pedagógicas em ambiente presencial ou virtual. Os aprovados serão classificados conforme pontuação e lotados nas Diretorias Regionais de Educação (DREs) ou no Centro de Apoio ao Surdo (CAS), atendendo às demandas da rede estadual de ensino. Segundo a professora Lilian Alves, especialista em educação inclusiva e diretora da Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc/Dieesp), a contratação de professores de Libras é uma medida importante para assegurar a inclusão dos estudantes surdos no ambiente escolar. “A presença de profissionais capacitados em Libras nas escolas é importante para promover a acessibilidade, garantir o aprendizado e contribuir para a formação integral desses estudantes”, afirmou. “O processo seletivo reflete o compromisso do Estado com a acessibilidade e a inclusão na educação. A contratação de professores capacitados é essencial para o atendimento das demandas dos estudantes surdos e para a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade”, complementou Lilian Alves.

Foto: Maria Odília/Seduc