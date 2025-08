GOVERNO DE SERGIPE LANÇARÁ 1ª COPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR EM 9 DE AGOSTO COM PRESENÇA DE 37 MUNICÍPIOS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), realizará, no dia 9 de agosto, às 15h, na Arena Batistão, em Aracaju o lançamento oficial da 1ª Copa Serigy de Futebol Amador, com a presença de 37 municípios participantes, atletas, dirigentes, técnicos e autoridades. No evento serão entregues os uniformes do torneio aos times.

Como parte da programação da Copa Serigy e da valorização do futebol feminino em Sergipe, a Arena Batistão também será palco de um grande jogo interestadual entre as equipes femininas do Bahia e do Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é resultado de uma parceria entre a Federação Sergipana e a Federação Bahiana de Futebol, que escolheram Sergipe como sede do duelo em razão da estrutura de excelência da Arena Batistão, considerada uma das melhores do Nordeste. A preferência pelo estádio sergipano é reflexo direto dos investimentos do Governo de Sergipe na modernização e manutenção contínua do equipamento, que, hoje, oferece condições ideais para receber partidas de alto nível do futebol nacional.

Com duração média de três meses, a competição será disputada de 16 de agosto a 19 de outubro, com jogos simultâneos aos finais de semana em diversas cidades sergipanas. Ao todo, serão 142 partidas realizadas, movimentando comunidades e incentivando o futebol de base em todas as regiões do estado.

A iniciativa é inédita em Sergipe e visa valorizar o esporte amador como ferramenta de inclusão, integração e desenvolvimento social. Além dos troféus e medalhas para os campeões e vices, a Copa Serigy irá distribuir R$ 210 mil em premiações, contemplando primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares, além de premiações individuais para melhor jogador(a), goleiro(a), treinadora), artilheiro(a) e destaque jovem, nas categorias masculina e feminina.

“Estamos muito felizes em realizar a primeira edição da Copa Serigy, que é um marco para o esporte amador em nosso estado. Uma das exigências para participar da competição foi justamente a inclusão de times femininos, o que mostra nosso compromisso com a equidade e o fortalecimento do esporte em todas as frentes”, destaca a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Um dos principais impulsionadores da realização da Copa Serigy foi o aporte de recursos garantidos por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil. O investimento foi utilizado para estruturar a competição, garantindo uniformes, logística e premiações, além de assegurar que todos os municípios participantes tivessem condições igualitárias de disputar os jogos.

Para o senador, o apoio ao esporte vai muito além do campo. “Investir no esporte amador é investir na juventude, na inclusão social e no desenvolvimento das comunidades. A Copa Serigy representa um novo momento para o futebol sergipano, com oportunidade real para atletas de todo o estado mostrarem seu talento. Fico muito feliz em contribuir com essa transformação que promove dignidade, autoestima e cidadania por meio do esporte”, afirmou Alessandro Vieira.

Municípios participantes

Participam da 1ª Copa Serigy de Futebol Amador os municípios de: Aracaju, Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Capela, Carmópolis, Canindé de São Francisco, Divina Pastora, Estância, Gararu, General Maynard, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Monte Alegre, Muribeca, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedrinhas, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Propriá, Riachão do Dantas, Rosário do Catete, São Cristóvão, São Domingos, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Siriri, Telha e Tobias Barreto.

Foto: Arthuro Paganini