GOVERNO LEVA AO CAMPEONATO SERGIPANO CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Para ampliar a conscientização sobre o papel de toda a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), promoverá uma série de ações de divulgação da campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”, do Ministério das Mulheres, no Campeonato Sergipano.

A primeira delas ocorreu durante o clássico entre Sergipe e Confiança, no disputado no domingo, 9, na Arena Batistão. A iniciativa contou com a parceria do Ministério Público de Sergipe (MPSE) e do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), além do apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) e da Federação Sergipana de Futebol (FSF).

Durante a ação, foram distribuídos materiais destacando os diferentes tipos de violência contra a mulher, além dos canais de denúncia. Além disso, uma equipe da SPM também entrou em campo, antes do início da partida, com uma faixa destacando a campanha e diversas placas foram colocadas em diferentes pontos da arena esportiva.

A campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada” foca na prevenção a todos os tipos de violência e convoca a sociedade a percebê-la, enfrentá-la e interrompê-la, a fim de que não chegue a um feminicídio, ato de violência extrema baseada em gênero. “Para que a sociedade tenha consciência de que é preciso intervir ao presenciar uma situação de violência contra a mulher acionando os canais de denúncia, além de acolher a vítima”, detalha a diretora de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher da SPM, Ana Carolina Machado.

Dados

Sergipe vem reduzindo o número de feminicídios nos últimos anos. Foram 19 casos registrados em 2022, 16, em 2023, e 10 feminicídios, em 2024. “Através desse trabalho transversal da SPM com outros órgãos essa proteção tem sido cada dia mais eficaz, gerando um aumento do número de denúncias e de concessão de medidas protetivas, o que tem salvado vidas e evitado o crime mais grave, que é o feminicídio”, ressalta a secretária da SPM, Danielle Garcia.

ASN – Foto: Ascom SPM