GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 854 NOVAS VAGAS POR MEIO DA PLATAFORMA GO SERGIPE NA CAPITAL E INTERIOR

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 29, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 854 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Recepcionista atendente (1 vaga)

Estoquista (1 vaga)

Técnico orçamentista de obras na construção civil (1 vaga)

Vendedor porta a porta (5 vagas)

Auxiliar de padeiro (1 vaga)

Superintendente comercial (12 vagas)

Carpinteiro (1 vaga)

Carpinteiro auxiliar (1 vaga)

Corretor de seguros (1 vaga)

Churrasqueiro (1 vaga)

Vendedor de serviços (1 vaga)

Atendente de cafeteria (1 vaga)

Confeiteiro (1 vaga)

Saladeiro (1 vaga)

Montador de móveis de madeira (2 vagas)

Projetista de móveis (2 vagas)

Barra dos coqueiros

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) (6 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Supervisor de atendimento ao cliente (2 vagas)

Representante comercial autônomo (1 vaga)

Canindé de São Francisco

Porteiro (24 vagas)

Itabaiana

Porteiro (8 vagas)

Representante comercial autônomo (1 vaga)

Itabaianinha

Auxiliar administrativo (1 vaga)

Estância

Ajudante de obras (10 vagas)

Ribeirópolis

Auxiliar de faturamento (1 vaga)

Lagarto

Representante comercial autônomo (1 vaga)

Foto: Ascom Seteem