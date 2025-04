GOVERNO DE SE PARTICIPA DE UM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM NA ESPANHA

Uma semana de muita imersão, troca de experiências e amplos debates focados em ações transformações de gestão educacional. Sergipe marca presença no II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem, em Barcelona, na Espanha, encontro que congrega gestores e lideranças da política educacional dos 27 estados brasileiros, representantes do Ministério da Educação (MEC) e de organismos internacionais.

O Seminário é uma promoção da Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV DGPE) e da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

A convite da OIE, o vice-governador, secretário de Estado da Educação e presidente do Consed, Zezinho Sobral, representa Sergipe. Ao longo da semana, o gestor participa de cinco painéis com especialistas dos continentes europeu, asiático e americano. Dentre os temas em pauta estão formulação, implementação de políticas educacionais para a melhoria da qualidade e da equidade, novas dimensões do processo de ensino e aprendizagem, competências na gestão escolar, microgestão pedagógica, currículos alinhados às mudanças no mercado de trabalho e formação de professores para atuar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

“A troca de experiências e a colaboração internacional fortalecem o compromisso com uma educação pública de qualidade para todos os brasileiros e sergipanos. É essencial conhecer ações inovadoras, exitosas e com grandes resultados para que sejam aplicados e incorporar ao nosso sistema de ensino. Acompanhamos os painéis de David Natan Plank, professor emérito da Universidade de Stanford, de Wang Yan, pesquisadora na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, de Andressa Buss e Aléssio Trindade, pesquisadores associados da FGV DGPE, e outras grandes referências educacionais do mundo”, destacou Zezinho Sobral.

O II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem também conta na essência com o fortalecimento de ambientes de colaboração para a estruturação de processos de gestão e inovação na aprendizagem no Brasil. Na programação, a comitiva brasileira realizou uma visita à escola La Salle Comtal, reconhecida por desenvolver pedagogias de educação integral. Há três anos, a escola desenvolve o programa Novo Contexto de Aprendizagem (NCA). Em 2010, a La Salle Comtal obteve Certificação Internacional de Qualidade ISO 9001, que credencia a qualidade na gestão em todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

A La Salle é uma importante rede global sem fins lucrativos educacional e atuando em mais de 80 países. “A La Salle Comtal surgiu em 1879 e, desde então, sempre teve a missão de ofertar a formação integral, trabalhando para que os alunos tenham preparação humana e acadêmica por meio de um ensino personalizado, integrador e baseado em valores humanos. A instituição tem um olhar de inclusão de todos os alunos na rotina diária. Conhecemos sua gestão pedagógica eficiente, seu sistema de tempo integral e metodologia de ensino. Aprender com modelos internacionais inspira e reforça nosso compromisso de implementar as melhores soluções para transformar a educação sergipana. Essa visita foi muito importante de conhecimentos dos resultados e um momento de construção coletiva pela educação brasileira com equidade e qualidade, olhando para o futuro”, afirmou Zezinho Sobral.

Com informações do Consed, OEI e FGV DGPE

Foto: Consed