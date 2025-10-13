GOVERNO DE SERGIPE PREMIA ESCOLAS E PROFESSORES COM O PROGRAMA EDUCAÇÃO NOTA 10 NESTA TERÇA-FEIRA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), celebrará, nesta terça-feira, 14, às 8h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, a premiação do Programa de Resultados na Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino – Educação Nota 10 às unidades escolares, professores e servidores pelo desempenho no processo educacional, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese) 2024. Por mais um ano consecutivo, a iniciativa promove e reconhece as melhores práticas educativas e profissionais da educação que contribuem significativamente para a melhoria do ensino público de Sergipe.

Serão 158 escolas distintas que receberão a premiação e 6.848 professores e servidores também agraciados com os investimentos, que chegam ao total de R$ 31.873.125,00. Os nomes das unidades escolares, dos professores e servidores contemplados podem ser conferidos no portal oficial da Seed, por meio do link.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, avalia que a premiação é uma forma de o Governo de Sergipe reconhecer as escolas da rede pública estadual de ensino que vêm se destacando no avanço da aprendizagem. “Temos escolas que conseguiram manter uma linha de crescimento no processo educacional, escolas que avançaram, professores que disponibilizam todo o seu tempo profissional para ensinar de forma exitosa, e nada mais justo do que serem reconhecidos”, afirmou.

O Educação Nota 10 é o programa de premiação de professores e servidores com base no desempenho obtido pelas escolas e diretorias de educação no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade do processo de ensino/aprendizagem e valorizar os profissionais da educação.

Para escolas, servidores e professores, no eixo Pódio Escolar, contempla premiações “Escola Medalha de Ouro”, “Escola Medalha de Prata” e “Escola Medalha de Bronze” para as etapas de ensino da Alfabetização, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

São 108 unidades escolares premiadas no Eixo Pódio, dez das quais figuram no pódio de duas etapas de ensino e uma escola figura no pódio de três etapas de ensino; ou seja, serão agraciados 120 prêmios neste eixo, já que as escolas podem ser contempladas em etapas de ensino distintas.

As 14 escolas premiadas com a Medalha de Ouro obtiveram o IDESE 2024 maior ou igual 6,5 e fluxo maior ou igual 95%. Os professores receberão R$ 10 mil e demais servidores dessas escolas terão creditados em suas contas R$ 3 mil, como forma de incentivo a continuar avançando.

Com Medalha de Prata, serão agraciadas 15 unidades escolares que obtiveram no IDESE 2024 maior ou igual 6,0 e fluxo maior ou igual 95%. Os professores receberão R$ 7,5 mil e demais servidores, R$ 2.250

Já com a Medalha de Bronze, 79 escolas obtiveram no IDESE 2024 maior ou igual 5,0 e fluxo maior ou igual 95%. Os professores receberão R$ 5 mil, e servidores serão agraciados com R$ 1,5 mil.

As premiações do eixo Avanço Escolar são para as etapas de ensino da Alfabetização, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Também acontecerá a premiação “Diretoria de Educação Destaque”, do eixo Pódio Escolar.

No Eixo Avanço serão premiadas 149 escolas distintas, perfazendo um total de 190 premiações, já que uma escola pode ser premiada em mais de uma etapa. As escolas serão premiadas por cumprir meta de crescimento do IDESE e de fluxo ou, no caso da Alfabetização, cumprir a meta de crescimento do percentual de crianças com nível de alfabetização desejável, premiando com R$ 3 mil os professores e com R$ 1 mil os demais servidores.

A Seed informa, ainda, que, quem fizer jus à premiação e não estiver na relação de premiados publicada no site da Seed, poderá entrar com recurso no período de 20/10/2025 a 24/10/2025. O procedimento deverá ser realizado por meio de preenchimento de formulário e submissão de documentação comprobatória por meio do site www.seed.se.gov.br.

Foto: Ascom Seed