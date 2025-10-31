GOVERNO DE SERGIPE PUBLICARÁ EDITAL DE CONCURSO PARA PROFESSOR DA REDE ESTADUAL NESTA SEXTA-FEIRA

O governador Fábio Mitidieri anunciou, nesta quinta-feira, 30, a abertura do edital para o provimento de 300 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, para o concurso do magistério de Sergipe. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 31. As vagas foram dimensionadas com base nas necessidades da rede pública estadual de ensino e na dinâmica de afastamentos de profissionais efetivos, que demandam substituição por temporários.

Ao realizar o anúncio, o governador destacou o momento vivenciado por Sergipe. “Este é o governo dos concursos. Estamos chegando a quase 30 concursos públicos na nossa gestão. Esta semana lançamos o concurso da assistência e agora a pauta é magistério. Os professores me cobravam este concurso há um tempo e estou autorizando hoje. O edital será publicado amanhã, dia 31 de outubro. São 300 vagas que nós nos comprometemos e serão divididas em três grupos”, afirmou.

As vagas estão divididas em Anos Finas do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Conservatório de Música de Sergipe e Educação Especial. Outra inovação do concurso é a inclusão de vagas para 100 e 200 horas. A banca examinadora é a Cebrasp. “É um concurso em que teremos vagas para 100 horas e 200 horas. Também teremos vagas com Conservatório de Música, que há muito tempo a gente estava precisando e as vagas da Educação Especial, que é uma cobrança constante da população. Lembrando que indígenas e quilombolas também estão contemplados no concurso”, informou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

O vencimento básico inicial será de R$ 5.142,15 para jornada mensal de 200 horas e R$ 2.571,08 para jornada mensal de 100 horas. A remuneração poderá ser acrescida da Gratificação por Interiorização da Atividade Docente, quando a lotação ocorrer em município distinto daquele de residência do servidor. Poderá ainda ser acrescida da Gratificação por atividade em Tempo Integral, no valor inicial de R$ 2.886,15, caso o profissional seja selecionado em processo seletivo interno para atuação em jornada de tempo integral.

As vagas são distribuídas em todas as Diretorias Regionais de Educação (DRE), englobando todas as disciplinas da Base Curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Pela primeira vez serão ofertadas vagas para Ensino Religioso.

Etapas

O concurso engloba as seguintes etapas: prova objetiva, discursiva, prova prática de didática e avaliação de títulos. Pela primeira vez será realizada prova prática de didática em concurso para ingresso no magistério estadual.

Além das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e afrodescendentes, haverá também reserva específica para candidatos indígenas e quilombolas, que atuarão no fortalecimento da educação indígena e quilombola em Sergipe. Serão ofertadas vagas específicas para professores de Língua Brasileira de Sinais (Libras), com atuação voltada para alunos surdos, em especial nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Este já é considerado o maior concurso da história do Conservatório de Música de Sergipe, com 26 vagas de provimento imediato, contemplando os principais instrumentos, regência musical, cantos lírico e popular, além de habilitações teóricas, a exemplo de literatura, apreciação e história da música.

Também de forma inédita, o concurso oferta vagas para professores efetivos de Informática/Computação, com foco em tecnologias educacionais, salas makers, laboratórios e inteligência artificial.

As provas trarão disciplinas voltadas à prática pedagógica, a exemplo de Saberes Digitais Docentes, de Leitura e Interpretação de Indicadores Educacionais, dentre outros temas que articulam competências técnicas e educacionais contemporâneas.

Foto: Arthur Soares