GOVERNO DESTACA A CORRIDA PELA VIDA E TRABALHO DE LOGÍSTICA DA CAPTAÇÃO E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS EM SERGIPE

Corrida contra o tempo e uma conversa decisiva para salvar vidas. No Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), o advogado Ruan Feitosa aguardava o resultado dos exames do pai, um paciente de 47 anos, morador do bairro Santos Dumont, na zona Norte de Aracaju.

Ele havia dado entrada na unidade após ser transferido de uma UPA da capital, com quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Depois de alguns dias internado, veio a óbito em razão de traumatismo intracraniano e coma prolongado. Neste momento, Ruan resolveu ressignificar a partida do pai, autorizando a doação de órgãos.

Durante o período de internação, Ruan e a família foram acolhidos pela equipe da Organização de Procura de Órgãos de Sergipe (OPO/SE), que acompanhou todo o quadro clínico até a confirmação da morte encefálica. Foi observado que o paciente era um potencial doador. Após receber orientação sobre a importância da doação de órgãos e, mesmo diante da resistência inicial de alguns familiares, Ruan decidiu pela autorização.

“Houve resistência da minha avó e da esposa dele, mas houve explicação e convenci a minha avó. No final, recaiu sobre mim a responsabilidade e assinei a autorização. Hoje, sinto que cumprimos um papel importante aqui na terra, de ser bons para o próximo. Meu pai veio para cá, mas ajudou o próximo que está precisando de ajuda. A gente sabe a dificuldade que é conseguir uma doação de órgão, mas estou feliz e contente com essa transferência que salvou muitas vidas”, destaca.

Para a coordenadora da OPO/SE, Darcyana Costa, o processo de acolhimento familiar é determinante. “Esse momento é delicado porque envolve dor e perda. O papel da equipe é trazer informações importantes e acolhimento, para que a família compreenda que a doação transforma a dor em esperança. Esse entendimento é essencial para a autorização acontecer”, explica.

A cada autorização, a logística entra em ação e a corrida contra o tempo recomeça. “Entre protocolos médicos, transporte aéreo e acolhimento familiar, cada etapa é decisiva. Em Sergipe, a rede estadual de saúde reforça a importância de ampliar a conscientização para que cada vez mais famílias digam ‘sim’ à doação de órgãos e, assim, multipliquem vidas”, enfatiza a coordenadora.

Processo e logística

Na sala do centro cirúrgico, uma equipe formada por cirurgião, anestesista, instrumentadores e profissionais de enfermagem se preparam para a captação. Foram retirados o coração, dois rins, duas córneas e o fígado, beneficiando pacientes em diferentes estados do país.

Momentos depois, na porta da Ala Vermelha do hospital, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) aguardava os órgãos, escoltada pelo Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) até o Aeroporto Internacional de Aracaju. No local, aeronaves da Força Aérea Brasileira já estavam posicionadas para garantir o transporte. O coração e o rim esquerdo seguiram para Pernambuco, o fígado para o Distrito Federal e o rim direito para o Rio Grande do Norte. As córneas permaneceram em Sergipe, destinadas a pacientes locais.

Toda a logística foi coordenada pela Central Estadual de Transplantes de Sergipe. O coordenador da instituição, Benito Fernandez, explica os detalhes técnicos do processo. “Na extração dos órgãos do doador, começa o tempo de isquemia fria, que é o período em que o órgão fica sem aporte de sangue e acondicionado em caixa térmica. O tempo máximo varia: coração e pulmão, apenas quatro horas; fígado, 12 horas; rins, 36 horas; córnea, até 14 dias. Quanto menor esse tempo, melhor a qualidade do transplante e a recuperação do receptor. Por isso, antes mesmo da extração, já deve-se saber para quem o órgão vai e o receptor precisa estar no hospital transplantador. Todo o processo é regulado pelo Sistema Nacional de Transplantes e exige resposta rápida das equipes. A logística é decisiva para que vidas sejam salvas”, ressalta.

Balanço em Sergipe

Segundo a Central Estadual de Transplantes, em 2024, Sergipe registrou 57 doadores de órgãos, resultando na captação de 56 rins, 22 fígados e quatro corações. Neste ano, até 18 de setembro, foram contabilizados 39 doadores, com a captação de 41 rins, 19 fígados e quatro corações. Também foram realizados 174 transplantes de córnea e um transplante renal com doador vivo.

Um gesto que transforma

O engenheiro civil Jorge Luiz também viveu a experiência da doação ao autorizar a captação dos órgãos da mãe, de 43 anos, moradora de Lagarto, vítima de aneurisma cerebral. Após 10 dias na UTI do Huse, foi confirmado o protocolo de morte encefálica.“Hoje, enxergamos a decisão com serenidade e orgulho. Entendemos a importância do que foi feito e sentimos que fortalecemos uma corrente de solidariedade que pode salvar muitas vidas. Eu diria para que reflitam com calma, se informem sobre todo o processo e compreendam a real importância da doação. É um gesto que salva vidas e transforma a dor em esperança para outras pessoas. Passamos a falar mais sobre doação de órgãos. Muitas pessoas elogiam nossa atitude e nos perguntam sobre o processo. Sempre explicamos a importância da doação e como tudo ocorreu, para conscientizar e incentivar outras famílias”, relata.

Foto: Ascom SES