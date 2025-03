GOVERNO DIVULGA CHAMADA PÚBLICA PARA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO NA VILA DA PÁSCOA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulgou nesta terça-feira, 25, o edital de chamamento público de credenciamento de pessoa física ou jurídica interessada em participar da ocupação de espaços para comercialização na Vila da Páscoa 2025. As inscrições para concorrer a uma das vagas estarão abertas até o próximo dia 30 de março.

A Seteem, por intermédio da Diretoria Estadual de Artesanato e da Diretoria Estadual de Economia Solidária de Sergipe, fará a seleção dos inscritos. Os participantes irão ocupar espaços para expor e comercializar produtos e alimentos temáticos durante o evento promovido pelo Governo de Sergipe, que será realizado de 4 a 27 de abril, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Serão disponibilizadas dez vagas para artesãos e artesãs, e mais oito vagas para demais empreendedores. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, no auditório da Seteem, situada na rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José, das 7h às 13h; ou ainda de forma online, conforme orientações descritas no certame. Confira os detalhes na íntegra do edital.

Foto: Igor Matias