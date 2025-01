GOVERNO DO ESTADO AMPLIA O ENSINO EM TEMPO INTEGRAL PARA MAIS SETE CENTROS DE EXCELÊNCIA EM SERGIPE

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), anuncia para o início do ano letivo de 2025 a ampliação do ensino em tempo integral para mais sete centros de excelências, totalizando 109 das 318 unidades escolares em toda a rede pública estadual de ensino. A ação do Programa de Educação em Tempo Integral contribui para o aumento de 1.545 vagas ofertadas para os alunos neste ano, oportunizando uma melhor qualidade de ensino, a diminuição na taxa de evasão escolar e maior participação em atividades educacionais.

O ensino integral faz parte da política de Estado que busca promover o desenvolvimento integral dos estudantes a partir de atividades educacionais e por meio de projetos de vida. O projeto-piloto foi implementado no estado de Sergipe em 2010. No ano de 2024, a secretaria expandiu de 96 para 102 escolas. Para o ano de 2025, o Programa Educação em Tempo Integral anunciou a implementação de mais sete, totalizando 109 escolas.

As novas escolas em tempo integral ofertarão turmas do ensino fundamental maior, a partir do 6° ano; do ensino médio e do ensino profissionalizante, são elas: Colégio Estadual Comendador Calazans, em Santa Luzia do Itanhy; Colégio Estadual Dom Mário Rino Sivieri, em Lagarto; Colégio Estadual Martinho Garcez, Frei Paulo; Centro Estadual em Educação Profissional Governador Marcelo Déda Chagas, em Riachuelo; Escola Estadual José Carvalho Déda, em Simão Dias; Centro de Excelência Professor Fernando Azevedo, em Nossa Senhora das Dores; e Centro de Excelência Maria de Lourdes Gois, em Riachuelo. Juntas elas somam 720 novas vagas para o estado.

“A educação em tempo integral é uma realidade no Brasil e os resultados são evidentes. Sergipe dá exemplo no ensino integral e, a cada ano, contribui para o fortalecimento do protagonismo dos nossos jovens. Gestão de qualidade, professores preparados e alunos engajados fazem a diferença no ensino. É construir um projeto de vida, construir uma educação inclusiva que possa colocar todos no mesmo patamar. É nisso que se baseia a educação em tempo integral. É um compromisso com muito trabalho e dedicação. A modalidade contribui para uma educação que continua avançando com mais qualidade, com inovações pedagógicas, tecnológicas e de gestão, e melhoria na infraestrutura que transforma o futuro dos sergipanos”, ressaltou o secretário Zezinho Sobral.

Ampliação de turmas

Além da implementação de novos centros de excelência, também ocorrerá a ampliação de turmas em nove escolas em tempo integral, são elas: os centros de excelências Coronel Francisco Porto e Professor José Carlos de Souza, em Aracaju, passarão a oferta a partir do 6° ano; o Centro de Excelência José Rollemberg Leite, também de Aracaju, ofertará a partir do 8° ano.

No interior do estado, os centros de excelências Maria Fontes de Farias, em Boquim, e Dom José Vicente Távora, em Tomar do Geru, ampliarão o ensino a partir dos 8° anos do ensino fundamental. Já o Epifânio Dórea, em Poço Verde; o Lourival Fontes, de Riachão do Dantas e Josino Menezes, em Japoatã, disponibilizarão o modelo a partir dos 6° anos. O Centro de Excelência Doutor Augusto César Leite, em Itabaiana, ampliará a oferta para os 6° e 7° ano do ensino fundamental. Juntos, eles somam 825 vagas para alunos da rede estadual de ensino.

Com a ampliação de turmas e implantação de novos centros, a Seduc disponibilizará um total de 1.545 vagas para os alunos usufruírem de um ensino de qualidade e segurança, como pontua o coordenador geral do Núcleo de Educação em Tempo Integral (NGETI), Erbson Rodrigues. “Com a ampliação das matrículas e a criação de novas escolas, estamos garantindo que mais crianças tenham acesso a um ambiente seguro e acolhedor, onde possam aprender e se desenvolver plenamente com recursos para o melhor aprendizado e boa alimentação. Isso é fundamental para aqueles que, muitas vezes, não têm essa oportunidade”, pontua o coordenador.

O ensino em tempo integral contribui positivamente para o desenvolvimento dos alunos, viabilizando a participação dos estudantes em projetos de iniciação científica, a participação de professores para garantir o ensino de qualidade, alimentação garantida, melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

