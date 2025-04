GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA 41ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMAVERA EM SERGIPE

O Governo do Estado anunciou a abertura das inscrições para a 41ª edição dos Jogos da Primavera, um dos eventos esportivos escolares mais tradicionais de Sergipe. Elas têm início nesta terça-feira, 1º, e seguem até o dia 23 de abril. A competição, realizada pelas Secretarias de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e da Educação (Seed), envolve estudantes-atletas de diversas instituições de ensino, e serve como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e para outras competições nacionais.

Na edição de 2024, os Jogos da Primavera contaram com a participação de 479 escolas e mais de 11 mil inscritos. Para este ano, a expectativa é superar esses números, consolidando ainda mais o evento como uma das principais competições escolares do estado. Uma novidade desta edição é a inclusão de uma nova modalidade esportiva, ampliando as oportunidades para os jovens atletas.

A secretária da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do evento para o desenvolvimento esportivo dos estudantes. “Os Jogos da Primavera são um momento único para a juventude escolar, pois incentivam a prática esportiva e contribuem para a formação de futuros atletas que poderão representar o estado em competições nacionais e internacionais”, ressaltou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, também enfatizou a relevância dos Jogos da Primavera no contexto educacional. “Mais do que uma competição, os Jogos promovem a integração entre escolas, fortalecem valores como disciplina e trabalho em equipe, e fomentam o protagonismo juvenil dentro e fora das quadras. É um momento especial que revelamos talentos e fortalecemos o engajamento social por meio do esporte. Educação e esporte caminham de mãos dadas”, destacou o gestor.

As escolas interessadas em inscrever seus atletas devem acessar o site oficial do evento para mais informações sobre regulamento, modalidades e prazos. O Governo do Estado reforça o compromisso com o incentivo ao esporte escolar, proporcionando uma estrutura adequada para que os estudantes possam competir e evoluir em suas trajetórias esportivas.