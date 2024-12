GOVERNO DO ESTADO APROXIMA SERVIÇOS DA POPULAÇÃO COM O 37º ‘SERGIPE É AQUI’ EM DIVINA PASTORA

Informe publicitário

Nesta quinta-feira, 5, o município de Divina Pastora, conhecido como a capital nacional da renda irlandesa, será palco da 37ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, promovido pelo Governo do Estado. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), tem como objetivo fortalecer a cidadania e a interiorização de políticas públicas, com a oferta de mais de 170 serviços essenciais à população.

A partir das 8h, a estrutura itinerante estará montada no entorno do Centro de Excelência Dr. José de Melo Prado e na sede da prefeitura, proporcionando um dia de atividades voltadas para a comunidade local. Serviços como emissão de documentos, atendimentos de saúde, orientações jurídicas, testes de DNA, castração de animais domésticos, assistência do Procon e cadastro no banco de medula óssea, entre outros, estarão disponíveis para os moradores da cidade e de municípios vizinhos.

Além de levar serviços essenciais diretamente à população, o evento contará com a presença do governador Fábio Mitidieri que, ao lado de secretários e gestores estaduais, estará no município para ouvir demandas da população, despachar com gestores e dialogar com lideranças locais.

“Estou muito feliz porque consegui renovar a minha certidão de nascimento de forma rápida e segura. Essa é uma iniciativa muito boa que merece ser elogiada”, destacou a moradora do município de Telha, Kaline Brasas, ao avaliar os atendimentos disponibilizados na última edição do programa, realizada em novembro.

Com 36 dos 75 municípios já visitados e mais de 180 mil atendimentos realizados, o programa ‘Sergipe é aqui’ tem se consolidado como uma das mais importantes iniciativas de interiorização de ações e serviços para população do estado.