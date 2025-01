GOVERNO DO ESTADO ATUA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERGIPANO 2025, QUE INICIA NO DIA 11

O Campeonato Sergipano de Futebol 2025 já tem data marcada para começar. No próximo sábado, 11, terá início mais uma edição do mais tradicional torneio de futebol do estado, prometendo emoções intensas com grandes jogos nos principais estádios de todo o estado. Para garantir uma experiência de qualidade e segurança ao público, o Governo de Sergipe atua diretamente no apoio e organização da competição.

Entre as principais iniciativas para a edição de 2025, está a completa recuperação do gramado da Arena Batistão, em Aracaju, administrado pela gestão estadual, visando oferecer melhores condições de jogo para os atletas e torcedores. As equipes de manutenção já estão em ação, cuidando de cada detalhe para assegurar um campo uniforme, com drenagem eficiente e alta qualidade no piso esportivo. Além do gramado, os estádios passam por ajustes estruturais e operacionais.

De acordo com o administrador da Arena Batistão, Sidrack Marinho, o trabalho de recuperação segue um rigoroso planejamento técnico. “Estamos focados em garantir um gramado de excelência para o Sergipão 2025. Todo o processo inclui nivelamento do solo, adubação e cuidados com irrigação e corte. Queremos oferecer uma superfície de alta qualidade, que permita melhor desempenho e um espetáculo bonito para o torcedor”, destacou.

A Arena Batistão já teve seu primeiro teste em 2025, recebendo o jogo entre Sergipe e ASA no último sábado, 4, pela fase preliminar da Copa do Nordeste. A partida foi uma excelente oportunidade para testar as melhorias no gramado, que recebeu elogios de jogadores e comissões técnicas, destacando a qualidade do campo.

Segurança reforçada

Para garantir a tranquilidade dos torcedores nas arquibancadas, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), investe em medidas de segurança reforçadas, incluindo maior presença de agentes de segurança. O objetivo é proporcionar uma experiência segura e confortável para todas as famílias nas praças esportivas. O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro, destacou algumas destas ações.

“A Polícia Militar de Sergipe está completamente preparada para garantir a segurança de todos os envolvidos no Sergipão 2025. Estamos mobilizando um efetivo especializado, com planejamento estratégico para cada partida, abrangendo os estádios e seus entornos. Além disso, contamos com ações de patrulhamento ostensivo, tecnologia para monitoramento das áreas de maior concentração de público, e equipes preparadas para mediar conflitos e prevenir incidentes. É um trabalho integrado, que reflete o compromisso da PM com a paz e a ordem pública, permitindo que o futebol continue sendo motivo de celebração para os sergipanos’’, elencou.

Campeonato disputado

A expectativa é cada vez maior para acompanhar grandes partidas ao longo do Campeonato Sergipano. Para o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, a edição de 2025 será uma das mais emocionantes e competitivas dos últimos anos. “Estamos muito otimistas com o Sergipão 2025. Os clubes estão se preparando de forma intensa, o nível técnico será alto e, além disso, estamos trabalhando para oferecer uma experiência segura, confortável e acolhedora para todos os torcedores. Queremos que as famílias sintam-se à vontade nos estádios. O futebol é uma paixão que deve ser vivida em harmonia e com segurança para todos”, afirmou Milton Dantas.

Além dos jogos pelo estadual, Sergipe irá receber no próximo domingo, 12, a partida entre Flamengo e Boavista, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A expectativa é de casa cheia, com novo gramado e toda uma estrutura sendo organizada.

Confira a programação das duas primeiras rodadas do Sergipão 2025:

1ª rodada

Sábado (11/01), 15h30 – Dorense x Falcon, estádio Ariston Azevedo, Nossa Senhora das Dores

Sábado (11/01), 16h – Sergipe x Barra, Arena Batistão, Aracaju

Sábado (11/01), 18h – Lagarto x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, Lagarto

Sábado (11/01), 20h15 – Itabaiana x Carmópolis, estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana

Segunda (13/01), 18h – Confiança x Guarany, Arena Batistão, Aracaju

2ª rodada

Terça-feira (14/01), a definir horário e local – América x Dorense

Terça-feira (14/01), a definir horário e local – Barra x Lagarto

Quarta-feira (15/01), a definir horário e local – Carmópolis x Sergipe

Quarta-feira (15/01), a definir horário e local – Guarany x Itabaiana

Quarta-feira (15/01), 20h – Falcon x Confiança, Arena Batistão, Aracaju

