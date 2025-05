GOVERNO DE SERGIPE É DESTAQUE EM MISSÃO DO CONSAD NA ITÁLIA COM ESCOLAS DE GOVERNO DE TODO O BRASIL

Sergipe participou, em posição de destaque, da Missão Itália – Escolas de Governo, realizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) no país europeu. O Estado coordena o Grupo de Trabalho (GT) Escolas de Governo no Consad, e esteve representado nesta agenda internacional pela secretária da Administração, Lucivanda Nunes, e pela diretora de Ensino da Escola de Governo de Sergipe, Vanessa Horácio.

A Missão do Consad, iniciada na última terça-feira, 6, e concluída nesta sexta-feira, 9, envolve equipes da Escola Nacional Administração Pública (Enap) e de Escolas de Governo de todo o Brasil em atividades institucionais nas cidades de Roma e Florença. Na Itália, o grupo brasileiro conheceu experiências adotadas pelo país visitado para modernizar a administração, incentivar a inovação institucional e valorizar o serviço público.

“Esse é um momento bastante importante para Sergipe e para a Escola de Governo do Estado. Nós lideramos o Grupo de Trabalho de Escolas de Governo no Consad e estamos aqui, na Itália, com escolas de diversos estados, de todas as regiões do Brasil. Com essa agenda, que inclui uma série de debates e visitas institucionais, buscamos, a partir do intercâmbio de experiências, fortalecer as escolas de governo brasileiras, que são instituições fundamentais para a capacitação continuada de servidores e gestores públicos”, afirma a secretária da Administração de Sergipe.

A Missão Itália, detalha Lucivanda, inclui agendas estratégicas junto a instituições do país, a exemplo das visitas realizadas pelo grupo do Consad ao Departamento de Administração Pública e a universidades italianas. “Estamos realizando um intercâmbio de experiências com especialistas em formação de lideranças e inovação no setor público, e debatendo com representantes de redes de Escolas de Governo sobre sustentabilidade e inovação na administração pública, uma agenda enriquecedora que contribui para o aperfeiçoamento do que trabalho que já realizamos”, pontua a gestora da Sead.

Para a diretora de Ensino da Escola de Governo de Sergipe, Vanessa Horácio, com a Missão Itália, o Consad proporciona aos participantes da agenda uma imersão em novos conteúdos e ideias, bem como uma proveitosa troca de experiências junto a representantes de outros 32 países. Ela destaca que, ao longo dos quatro dias de programação, foi possível conhecer, na prática, a aplicação de diversas soluções ligadas à inovação digital no setor público.

“Representar Sergipe nessa Missão de Escolas de Governo é uma honra. Tivemos uma agenda riquíssima de debates sobre o futuro das escolas de governo, sobre desafios na gestão pública, sobre nossa atuação para agregar valor aos servidores a partir da oferta de cursos. Tratamos também sobre estratégias de mensuração dos impactos das ações de capacitação e o quanto ainda podemos avançar nesse sentido, houve muita troca de conhecimento. E voltamos com a bagagem cheia de ideias inovadoras para colocar em prática na Escola de Governo de Sergipe”, pontua a diretora.

Órgão deliberativo e de execução do Consad, o GT Escolas de Governo, coordenado pela secretária Lucivanda Nunes, atua em todo o Brasil promovendo o compartilhamento de conhecimentos, experiências e boas práticas junto às Escolas de Governo dos Estados e do Distrito Federal. “Um dos objetivos desse Grupo de Trabalho é, justamente, articular com especialistas, organismos internacionais, acadêmicos e instituições que atuam na área de formação de lideranças, o desenvolvimento e a proposição de soluções inovadoras para nossas escolas de governo. E foi com este propósito que fomos à Itália participar dessa agenda enriquecedora”, ressalta a secretária da Administração de Sergipe.

Foto: Ascom Sead