GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE E UNIVERSIDADE DE DEUSTO, DA ESPANHA, DISCUTEM FUTURAS PARCERIAS EDUCACIONAIS

Nesta terça-feira, 25, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), alinhou parcerias com a Universidade de Deusto, da Espanha, com foco nas futuras edições do Programa Sergipe no Mundo.

Na ocasião, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o professor Felipe Gómez, representante da Universidade de Deusto, debateram possíveis formatos de cooperação, incluindo intercâmbios acadêmicos, cursos de capacitação, programas de mobilidade estudantil e colaboração em pesquisas científicas.

O professor Felipe Gómez destacou o interesse da Universidade de Deusto em estreitar laços com instituições brasileiras e ressaltou que a troca de experiências entre os dois países pode trazer benefícios mútuos, enquanto o secretário Zezinho Sobral reforçou o compromisso do Governo de Sergipe com a ampliação das oportunidades educacionais. “A internacionalização da educação sergipana é uma prioridade da gestão estadual, e iniciativas como esta fortalecem o ensino e contribuem para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios globais”, destacou.

A reunião também contou com as presenças de outros representantes da área educacional, como o professor Ronaldo Linhares, pró-reitor da Universidade Tiradentes (Unit); Selen Ive Carneiro, responsável pela Gerência de Relações Internacionais da Unit; e o professor Fran Espinoza, também da Unit. Além disso, marcaram presença a assessora especial da Governadoria, Lívia Sobral, e a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos.

Para o professor Ronaldo Linhares, a internacionalização da educação é um passo fundamental para a modernização do ensino em Sergipe. Ele também demonstrou o interesse da Universidade Tiradentes em colaborar com a internacionalização dos estudantes sergipanos da rede estadual, inclusive no âmbito da iniciação científica e da graduação. “Essa parceria com a Universidade de Deusto e com outras instituições de ensino no exterior representa um avanço importante para o estado, pois abre portas para que nossos alunos e professores possam vivenciar novas metodologias e ampliar seus conhecimentos em um ambiente acadêmico internacional”, acrescentou.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos, também enfatizou a importância da cooperação com instituições de ensino internacionais. “Buscamos sempre inovar e trazer novas possibilidades para os nossos estudantes. A parceria com a Universidade de Deusto nos permitirá oferecer programas diferenciados e de alta qualidade para o nosso alunado e também para os nossos professores”, afirmou.

Os próximos passos para a concretização da parceria serão definidos em novas reuniões. A expectativa é de que, em breve, os primeiros programas resultantes dessa parceria sejam anunciados, ampliando as possibilidades de intercâmbio e formação para a comunidade acadêmica de Sergipe.

Sergipe no Mundo

O Programa Sergipe no Mundo tem como objetivo proporcionar intercâmbio acadêmico e cultural a estudantes e professores sergipanos, permitindo experiências internacionais que contribuam para a formação profissional e pessoal dos participantes. Na primeira edição de 2024, foram selecionados 50 alunos da rede pública estadual que realizaram intercâmbio de 30 dias em cinco países: Espanha, Irlanda, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. Na segunda edição, o programa visitará dez cidades de seis países: Galway e Waterford, na Irlanda; Vancouver e Calgary, no Canadá; Sevilha e Málaga, na Espanha; Canberra, na Austrália; Brighton e Cambridge, na Inglaterra; e Lyon, na França. A parceria com a Universidade de Deusto, uma das mais tradicionais instituições de ensino da Europa, poderá ampliar significativamente as oportunidades para alunos e docentes sergipanos.

Foto: Michele Becker