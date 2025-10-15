GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE ENTREGA R$ 32 MILHÕES DO PRÊMIO EDUCAÇÃO NOTA 10 A PROFESSORES E SERVIDORES

O governador Fábio Mitidieri participou nesta terça-feira, 14, no Teatro Tobias Barreto, da terceira edição do Prêmio Educação Nota 10, que reconhece o esforço de professores e servidores no processo educacional, por meio do Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese) 2024.

O Idese é um indicador do Governo do Estado para medir a qualidade do ensino nas escolas da rede pública. Este ano foram 158 escolas premiadas e 6.848 contemplados, com os investimentos que chegam ao total de R$ 31,8 milhões.

“Pelo terceiro ano consecutivo, premiamos professores e profissionais da educação, como coordenadores, merendeiras, enfim, todos aqueles que trabalham nas nossas escolas e que se destacaram no Ideb e Idese”, disse o governador Fábio Mitidieri, ressaltando que o Estado saiu do investimento, no primeiro ano, de R$ 16 milhões para mais de R$ 31 milhões este ano no Educação Nota 10. “Gestão pública se faz com planejamento e compromisso. Temos destinado o maior orçamento da história para a Educação de Sergipe. Que a grande rede possa estar de mãos dadas, porque somente juntos vamos transformar. Não estamos em lados opostos. Estamos do mesmo lado: o lado da transformação e das oportunidades para os nossos jovens”, completou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, lembrou que o prêmio estreou em 2023 com 78 escolas inscritas e premiou 1.100 professores e servidores à época. “No início da gestão, o governador conversou comigo e falou pela primeira vez sobre o Nota 10. Sentei com o pessoal da Secretaria da Educação e começamos a organizar uma metodologia que fosse inclusiva e contemplasse o máximo possível de profissionais. Hoje temos essa celebração maravilhosa”.

Representando todos os profissionais da rede estadual de ensino, a diretora Daniela Silva destacou a evolução da educação pública após o início da premiação. Com 18 anos de rede estadual de ensino, ela atualmente está como diretora da Diretoria Regional de Educação 2 (DRE 2), em Lagarto, que conta com 40 escolas do centro-sul sergipano. “Posso dizer que as nossas escolas hoje são mais estruturadas e equipadas. E não é apenas infraestrutura. Contamos com um projeto de Educação, uma verdadeira política de Educação”.

Reconhecimento

O Educação Nota 10 é um programa de premiação de professores e servidores com base no desempenho obtido pelas escolas e Diretorias de Educação no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), com o objetivo de melhorar, cada vez mais, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e valorizar os profissionais da educação.

A grande novidade de 2025 no Educação Nota 10 é a inclusão da exposição ‘Avie! Artes Visuais na Escola’. O evento, que há oito anos revela talentos artísticos nas escolas da rede pública estadual de ensino, passou a integrar o programa como um eixo de reconhecimento.

Sergipe possui 318 escolas públicas estaduais, sendo 134 direcionadas ao Ensino Médio regular, 187 para o Ensino Fundamental anos finais e 104 para anos iniciais. Dessas 318 escolas, 109 são em tempo integral.

Valorização

Felizes com o reconhecimento de seus esforços em prol do fortalecimento da educação pública estadual, os gestores das unidades compareceram à solenidade e destacaram a relevância da premiação. Gestora da Escola Estadual Professor Valnir Chagas, em Aracaju, Andreia Abreu lembrou que o esforço foi coletivo. “Estou muito feliz em estar representando toda a equipe Valnir Chagas, porque hoje colhemos o fruto de todo planejamento do ano de 2024 e sempre buscando resultados para o próximo, no caso, 2025”, considerou. A escola que ela dirige recebeu medalha de bronze e teve a maior média nos anos finais, na capital. “O Nota 10 é uma ação muito positiva, que reconhece nossos professores e toda a equipe de servidores da escola”, pontuou.

A gestora Silvana Maria Santos, do Centro de Excelência Coronel Francisco Souza Pinto, também destaca o impacto positivo da implementação da premiação pelo Governo do Estado. “É um marco único na história da educação sergipana, que nos valoriza e impulsiona a fazer cada vez mais pela escola pública”.

A coordenadora do Colégio Estadual Professora Neide Mesquita, no Eduardo Gomes, Martha Góis, descreveu o significado da premiação. “Receber o Prêmio Educação Nota 10 significa para nós o reconhecimento de muito trabalho em 2024, que demos continuidade em 2025”.

Aluno do 9º ano do Neide Mesquita, Caio Miguel Araújo está na expectativa do momento da premiação dos estudantes, que será realizado pela gestão estadual em outra oportunidade. “Estou feliz que minha escola foi premiada. Logo será a vez dos alunos e saberei se, também, fui contemplado”.

Eixos

Em 2025, foram premiadas as escolas nos eixos Pódio e Avanço Escolar nas seguintes etapas de ensino: ‘Anos Iniciais do Ensino Fundamental’ – destinada a todos os professores e servidores da escola premiada; ‘Anos Finais do Ensino Fundamental’ – destinada a todos os professores e servidores da escola premiada; ‘Ensino Médio’ – destinada a todos os professores e servidores da escola premiada; ‘Alfabetização Nota 10’ – voltada para os professores de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental; e equipe diretiva da escola.

O eixo Pódio contou com 120 premiações em 108 escolas, dez das quais figuram no pódio de duas etapas de ensino e uma escola figura no pódio de três etapas de ensino distintas. Já no eixo Avanço são 190 premiações em 149 escolas distintas, já que uma escola pode ser premiada em mais de uma etapa.

Ao todo, são 158 escolas com pelo menos uma premiação de Pódio ou Avanço. Ao todo foram premiados 6.848 servidores (4.075 professores e 2.773 demais servidores) e uma Diretoria Regional de Educação (Diretoria de Educação Destaque – Eixo Pódio).

Vale ressaltar que as escolas foram premiadas por cumprir meta de crescimento do Idese e de fluxo ou, no caso da Alfabetização, cumprir a meta de crescimento do percentual de crianças com nível de alfabetização desejável.

Medalhas

Para esta terceira edição, o Educação Nota 10 contemplou as seguintes premiações: Escolas Medalha de Ouro (R$ 10.000 para professores e R$ 3.000 para demais servidores), Escola Medalha de Prata (R$ 7.500 para professores e R$ 2.250 para demais servidores), Escola Medalha de Bronze (R$ 5.000 para professores e R$ 1.500 para demais servidores) e Escola Avanço Escolar (R$ 3.000 para professores e R$ 1.000 para demais servidores).

O eixo Pódio Escolar contemplou as premiações Escola Medalha de Ouro, Escola Medalha de Prata e Escola Medalha de Bronze das etapas de ensino da Alfabetização, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

As 14 escolas premiadas com a Medalha de Ouro obtiveram o Idese 2024 maior ou igual 6,5 e fluxo maior ou igual 95%. Os professores receberão R$ 10 mil e demais servidores dessas escolas terão creditados em suas contas R$ 3 mil, como forma de incentivo a continuar avançando.

Com Medalha de Prata, foram agraciadas 15 unidades escolares que obtiveram no Idese 2024 maior ou igual 6,0 e fluxo maior ou igual 95%. Os professores receberão R$ 7,5 mil e demais servidores, R$ 2.250.

Já com a Medalha de Bronze, 79 escolas obtiveram no Idese 2024 maior ou igual 5,0 e fluxo maior ou igual 95%. Os professores receberão R$ 5 mil e servidores serão agraciados com R$ 1,5 mil.

Foto: Arthur Soares